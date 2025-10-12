Salvador Illa commemora el 12-O reivindicant «l'Espanya de tots i totes»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha commemorat el 12 d'octubre reivindicant la "convivència" i el reconeixement de la diversitat i pluralitat d'Espanya. "Convivència és reconèixer i garantir la pluralitat i la diversitat d'Espanya, dels seus territoris i de les seves llengües", ha assenyalat Illa en un missatge a X pel Dia de la Hispanitat. "En un moment com aquest, de canvis tan profunds, hem de protegir aquesta Espanya de tots i totes i posar l'accent en allò que ens uneix", ha reivindicat el president de la Generalitat.\r\n\r\n\r\n\r\nConvivència és reconèixer i garantir la pluralitat i la diversitat d’Espanya, dels seus territoris i de les seves llengües. En un moment com aquest, de canvis tan profunds, hem de protegir aquesta Espanya de tots i totes i posar l’accent en allò que ens uneix.#12Octubre\r\n— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 12, 2025\r\n\r\n