12 de octubre de 2025

Política

Salvador Illa commemora el 12-O reivindicant «l'Espanya de tots i totes»

Publicat el 12 d’octubre de 2025 a les 10:59
Actualitzat el 12 d’octubre de 2025 a les 11:00

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha commemorat el 12 d'octubre reivindicant la "convivència" i el reconeixement de la diversitat i pluralitat d'Espanya. "Convivència és reconèixer i garantir la pluralitat i la diversitat d'Espanya, dels seus territoris i de les seves llengües", ha assenyalat Illa en un missatge a X pel Dia de la Hispanitat. "En un moment com aquest, de canvis tan profunds, hem de protegir aquesta Espanya de tots i totes i posar l'accent en allò que ens uneix", ha reivindicat el president de la Generalitat.

