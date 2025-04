Salvador Illa reuneix el comitè de crisi per l'apagada elèctrica

El president Salvador Illa reuneix a les 14 hores al Palau de la Generalitat un comitè de crisi per abordar l’impacte de l’apagada elèctrica. Per la seva banda, la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha assegurat que encara no té informació sobre l'origen de l'apagada i ha anunciat que s'ha convocat el comitè de crisi d'Interior per analitzar i donar resposta a la situació.

Al comitè de crisi del Palau de la Generalitat hi participen, a banda del president de la Generalitat, fins a sis consellers així com representants dels Mossos, Protecció Civil, el SEM, l'Agència de Ciberseguretat i Endesa, entre altres.