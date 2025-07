Miquel Sàmper reivindica Catalunya per impulsar la indústria europea de xips i semiconductors

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, reivindica Catalunya com una de les regions europees punteres perquè la indústria de xips i semiconductors impulsi la seva activitat. "Catalunya està molt preparada en la fase de disseny i prefabricació; ara tenim molt clar que hem de fer el salt cap a la fabricació de xips i semiconductors", ha apuntat en una atenció als mitjans, tot destacant la importància del sector en un context marcat per les amenaces a la UE del president dels Estats Units, Donald Trump. "Europa ha de ser més independent", ha apuntat Sàmper. En aquest sentit, també ha destacat que Catalunya ja es prepara per assumir la presidència de l'Aliança de Regions Europees de Semiconductors (ESRA) l'any 2026.