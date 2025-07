Sánchez acorda amb Pradales la participació de la SEPI per mantenir Talgo al País Basc

Després de presentar ahir l'acord entre l'Estat i la Generalitat sobre el finançament, avui ha estat el torn del País Basc. El lehendakari, Imanol Pradales, s'ha reunit amb Pedro Sánchez i el Govern basc i central "han encarrilat la participació de la SEPI per fer viable l'operació del Consorci basc i mantenir així l'activitat i l'ocupació de Talgo a Euskadi".

El lehendakari i el president del Govern, Pedro Sánchez, han presidit aquesta tarda al Palau de la Moncloa a Madrid la Comissió Bilateral de Cooperació Permanent, convocada per avançar a l'agenda de cooperació entre els dos governs i el traspàs de les competències pendents.

A la compareixença posterior a la reunió, Pradales ha anunciat que Govern central i basc han "arribat a un acord a Talgo". Aquest acord es produeix després que el Consorci Basc liderat per Sidenor i integrat pel Govern autònom, Vital i BBK hagi decidit mobilitzar 75 milions d'euros destinats a Talgo esperant que la SEPI aporti una quantitat igual per aconseguir el crèdit de 150 milions que permetria a la companyia refinançar el seu deute.

Opa d'un fons polonès

El fons estatal polonès PFR va confirmar el passat mes de febrer a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el seu interès per llançar una opa sobre el 100% de les accions de Talgo. El fons estava obert a mantenir la seu i la capacitat industrial a Espanya, així com la seva condició de cotitzada a la borsa estatal.

PFR va explicar que la seva intenció era crear un “campió europeu de la indústria ferroviària”. I això passava per la posterior integració del seu fabricador Pesa amb Talgo. Finalment, sembla que Talgo seguirà al País Basc.

Quatre prestacions

A banda, Pradales i Sánchez han acordat el traspàs a Euskadi de quatre prestacions no contributives –tres prestacions familiars i el subsidi especial per naixement–, així com la gestió de les prestacions econòmiques de l'assegurança escolar, tot això dins del primer bloc de la transferència de la gestió de la Seguretat Social a Euskadi.

A més, s'ha pactat el traspàs a Euskadi del centre Nacional de Verificació de Maquinària (CNMV), amb seu a Barakaldo, i les funcions i els serveis en salvament marítim en aigües territorials de l'Estat corresponents al litoral basc, segons fonts dels dos Executius.