Sánchez amplia la distància amb el PP en ple creixement de Vox, segons el CIS

El PSOE tornaria a guanyar les eleccions al Congrés, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) publicat aquest dimarts. Els socialistes obtindrien el 33% dels vots, i el PP baixaria fins al 26%, l'estimació de vot més baixa per als populars des dels darrers comicis. L'extrema dreta de Vox, que seguiria sent tercera força, pujaria fins al 15%, tres punts i mig més que el mes passat, i Sumar i Podem el seguirien de lluny amb el 6% i el 4% dels vots. Els partits independentistes es mantenen: ERC obtindria prop de l'1,7% i Junts, l'1,1%.

Pel que fa a la presidència del Govern espanyol, Pedro Sánchez seguiria essent preferit per a ocupar el càrrec: ho voldria el 40% dels enquestats, molt per damunt d'Alberto Núñez Feijóo (16%). Sánchez repeteix com a líder preferit, tot i que suspèn amb una puntuació mitjana del 4,1, lleugerament per damunt de Yolanda Díaz (3,9) i Feijóo (3,8).

A favor del 'kit' de supervivència

Pel que fa a la polèmica recomanació de la Unió Europea, que instava la ciutadania a preparar equips de supervivència per a preparar-se per a una eventual amenaça, una majoria del 55% s'ha mostrat favorable al missatge, mentre que quatre de cada deu persones s'hi oposen. Hi estan especialment d'acord, sobretot, els electorats dels partits espanyols tradicionals (PSOE i PP), mentre que la mesura ha despertat cert rebuig entre un gruix important dels votants de Vox, així com els de Junts i EH Bildu.

En tot cas, gairebé tres de cada quatre persones entrevistades està d'acord que el Govern espanyol distribueixi un manual de supervivència a les llars de l'Estat, una mesura molt popular entre tots els electorats. En aquest sentit, el 70% de la població considera que està preparada per sobreviure a casa seva 72 hores sense ajuda externa, si bé només una de cada tres persones està equipada amb un equip bàsic d'emergència amb elements com aigua potable, conserves, medicaments o una ràdio.

La importància del poble gitano

El baròmetre d'aquest abril ha aprofundit en les opinions de la població respecte al poble gitano, que aquest any commemora el 600è aniversari de la seva arribada a la península Ibèrica. Malgrat que una gran majoria de tres quartes parts reconeix que coneix poc o molt poc la història i la cultura d'aquesta comunitat, hi ha un consens sobre el seu impacte positiu a la cultura espanyola, especialment en el camp musical.