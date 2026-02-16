Sánchez anuncia una mobilització de 23.000 milions d'euros per construir habitatge social

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dilluns que el nou fons “Espanya Creix” servirà per mobilitzar fins a 23.000 milions d’euros de recursos publicoprivats cap a la construcció d’habitatge públic i social. Segons ha ressaltat en un acte a Madrid, aquests diners han de servir per construir uns 15.000 pisos cada any que han d’anar resolent el “dèficit habitacional” que travessa l’Estat.
Tal com ha afegit, el nou mecanisme està obert a tots els fons d’inversió, de capital risc i sobirans del món i ha avançat que ja té una acollida “molt positiva”. “Les expectatives que tenim són molt elevades”, ha exposat en un acte acompanyat de diversos ministres, així com de representants del sector econòmic.
“Ho dic amb claredat: hem de construir més habitatge públic i assequible, i la falta de finançament no pot ser un altre dels colls d’ampolla que pateixen el sector i la política d’habitatge. Per això, el fons mobilitzarà fins a 23.000 milions”, ha detallat Sánchez. A parer seu, això permetrà finançar noves promocions estenent una “catifa vermella” a les inversions que no busquen especular. Així, ha dit que la iniciativa suposarà el major volum de finançament en condicions avantatjoses de la història d’Espanya.
Continuació dels Next Generation
En termes més generals, Sánchez ha exposat que el nou mecanisme “Espanya Creix” vol donar continuïtat a l’esforç inversor i modernitzador que va començar amb els fons Next Generation de la Unió Europea, un projecte que acaba el 31 d’agost. “El món s’accelera, la competència s’intensifica i Europa s’enfronta a la pregunta de si volem adaptar-nos a una realitat geoeconòmica definida per altres, o si volem coliderar aquest canvi amb altres nacions. Des d’Espanya tenim la resposta clara”, ha manifestat Sánchez.
“Nosaltres sí que ens hem pres seriosament els informes Draghi i Letta”, ha afirmat, tot recordant que el nou fons estatal permetrà canalitzar recursos a sectors estratègics de defensa, seguretat, ciència o protecció davant del canvi climàtic. “A Espanya l’or negre no brolla fent un forat a terra; el nostre recurs i millor aval és la confiança que ens hem guanyat a pols els darrers anys, i allà són les xifres”, ha resumit Sánchez, tot recordant que l’Estat és avui “solvent”, redueix el deute i manté un dèficit públic inferior al de l’eurozona. “Som una nació estable, amb seguretat jurídica i plena d’oportunitats”, ha resumit abans d’afegir que això ho saben els inversors i per això es “fixen” en l’Estat.
Cuerpo diu que el fons és una “eina potent”
A l’obertura de l’acte, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha exposat que el nou fons és una “eina potent” amb “vocació de futur” que busca assentar una transformació i un creixement “just i equilibrat” d’Espanya. “Hem aconseguit quadrar el cercle”, ha ressaltat, tot recordant que la digitalització i la transició verda han estat les grans “palanques” d’aquesta millora econòmica dels darrers anys.
“Aquesta eina vol acompanyar les empreses en projectes innovadors, eliminant obstacles i garantint la capacitat de creixement de les empreses en tot el cicle de vida”, ha detallat. Segons ha afegit, es vol crear “ecosistemes líders”, inversions amb rendibilitat social i acompanyar el mercat fins a les “bretxes” de finançament. Segons ha exposat, el govern espanyol està disposat a participar en les inversions del fons amb mecanismes com garanties per compartir “riscos” amb el sector privat, entrant en les operacions com a accionista a llarg termini en sectors “transformadors” o concedint ajudes directes. Tot plegat, per generar ocupació, millors sous, atracció de talent i benestar per a la ciutadania en general, ha conclòs.