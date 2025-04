Sánchez convoca el consell de seguretat nacional per l'apagada elèctrica

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat el Consell de Seguretat Nacional a les 15h per abordar la situació generada per l'apagada general. Sánchez es reunirà a la Moncloa, entre altres, amb la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, i el ministre de Transports, Óscar Puente. Ho farà un cop enllesteixi el seu desplaçament al centre de control de Red Eléctrica per conèixer de primer ma la situació acompanyat de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen,. L'executiu espanyol assegura que està activant tots els mitjans necessaris per recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible. Red Eléctrica diu que la recuperació del servei pot trigar entre sis i deu hores i afirma que no coneix les cases de l'incident.