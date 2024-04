Sánchez i Feijóo pugnen per la victòria mentre Sumar es desinfla, segons el CIS

El PP tornaria a ser primera força en unes eleccions espanyoles, però el PSOE retalla distància respecte a les perspectives de mesos anteriors. Així ho assenyala el baròmetre d'abril del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), fet públic aquest dijous, segons el qual el partit d'Alberto Núñez Feijóo assoliria un 33,5% de vots i el de Pedro Sánchez, un 32,5%. Una diferència mínima que es pot considerar empat tècnic. En tot cas, Sumar continua desinflant-se, mentre Vox retrocedeix menys.

Resultat previst pel baròmetre del CIS

Segons el pronòstic del CIS, el PSOE creixeria un punt en relació amb les eleccions del juliol, reduint així la distància amb el PP, que tan sols en guanyaria mig. Per darrere seu, Vox cau una mica més de dos punts, fins al 10% dels suports, però Sumar ho fa més, perdent un de cada tres vots, mantenint el 8% del total. Força per darrere seu, Podem consolida progressivament el seu espai minoritari, amb un 3% de vots.

Pel que fa a les forces independentistes, el CIS pronostica un empat exacte entre ERC i Junts, malgrat que, el juliol, els republicans van quedar per davant del partit de Carles Puigdemont i que el baròmetre de març preveia que n'augmentessin la distància. En tot cas, aquestes diferències resten dins del marge d'error de l'enquesta, la qual té una mostra limitada a Catalunya. El treball de camp es va fer entre l'1 i el 4 d'abril, amb 4.032 enquestes al conjunt de l'Estat.

Malgrat la pugna per la victòria, Sánchez és clarament el preferit com a president espanyol, amb un 25% de les mencions, per tan sols un 17% de Feijóo. Gairebé un 6% més, però, cita la presidenta de la Comunitat de Madrid, la també dirigent del PP Isabel Díaz Ayuso, la qual només se situa escassament per darrere de Yolanda Díaz (Sumar) i Santiago Abascal (Vox). A l'hora de puntuar dirigents, entre l'1 i el 10, el primer és, de nou, Sánchez (4,2), però escassament per davant de Feijóo i Díaz (tots dos, amb un 4,1). Molt per sota, es troba Abascal (2,8).

Aquest cop, el baròmetre no pregunta per qüestions d'actualitat, com la llei d'amnistia, però sí per la intenció de vot en les eleccions europees. Només ofereix, en aquest cas, intenció directa de vot i no se'n fa estimació a la cuina. De nou, el CIS assenyala que el PP s'imposaria per un punt al PSOE (23% i 22%, respectivament). Per darrere, hi hauria Vox (7%), Sumar (5%) i Podem (2%), mentre que ERC i Junts aconseguirien cadascun a l'entorn a l'1% de tot el vot estatal.