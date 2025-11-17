Sánchez porta Madrid als tribunals pel registre d'objectors a l'avortament

El govern espanyol portarà la Comunitat de Madrid als tribunals per la negativa d'Isabel Díaz Ayuso a crear un registre d'objectors de consciència a l'avortament. Així ho ha confirmat Pedro Sánchez a través de "X". "La Comunitat de Madrid deriva ja més del 99% de les interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades", assenyala el president espanyol, que recorda que Ayuso ha convertit "un dret essencial en un negoci".
En aquesta situació, ha assegurat que aquest mateix dilluns activarà l'Advocacia de l'Estat perquè presenti un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Madrid. "Defensarem els drets de les madrilenyes davant dels tribunals", ha reblat.
Des de Madrid s'han mostrat convençuts que ningú els "obligarà" a publicar els noms dels objectors a l'avortament. La consellera de Sanitat, Fátima Matute, ha dit que "defensarà" els sanitaris. "Defensarem la llibertat de consciència i la lliure objecció o qualsevol dret fonamental", ha dit.
Ha assegurat que respectaran les decisions dels jutges, però ha apel·lat a la Constitució per mantenir la posició respecte a l'avortament. També ha acusat la ministra de Sanitat, Mónica García, de fer "política per al benefici propi" i que "intenta arribar a la Comunitat de Madrid" sense voluntat de solucionar els problemes. García i Ayuso ja se les van tenir fa uns mesos per a les víctimes de la Covid a les residències de Madrid.