Les amistats «perilloses» d'Isabel Díaz Ayuso

MADRID | Els sistemes d'espionatge dels cossos policials, el musical Malinche de Nacho Cano, les campanyes de Benjamin Netanyahu, la denúncia a l'Audiència Nacional pel boicot a La Vuelta ciclista i la Fórmula 1 a Madrid tenen un nexe en comú: l'empresari David Hatchwell (Madrid, 1968). Es tracta d'una figura controvertida que lidera el lobby pro-israelià a l'Estat a través de diverses associacions com ACOM i la Fundació HispanoJueva.
Manté contactes excel·lents amb la dreta i la ultradreta espanyola. És considerat com un home pròxim a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid. S'han fotografiat junts en diverses ocasions. Ell la defineix com "una dona extraordinària, jove, amb un talent increïble", i la televisió argentina el va presentar el 2023 com un "mentor" de la presidenta madrilenya.
"És un gran empresari que arrisca i que crea valor afegit", sovint "hiperactiu", que té una faceta "d'activista" i que està molt ben relacionat amb el govern dels Estats Units", diu a Nació el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Recorda que Hatchwell ha treballat durant anys perquè els diputats del Congrés "coneguin la realitat d'Israel, sovint finançant viatges a Jerusalem.
A més de ser l'únic espanyol que consta entre els 15 principals donants de la campanya del primer ministre israelià del 2014, Hatchwell fa de vincle entre la dreta i l'extrema dreta espanyola amb el Likud, el partit de Netanyahu. Després d'exercir d'home de confiança del magnat nord-americà Sheldon Adelson, a qui va acompanyar a Catalunya i Madrid el 2012 -quan s'estava negociant l'aterratge d'Eurovegas a l'Estat-, va ser l’organitzador del viatge de Santiago Abascal a Israel el 2023. És assessor estratègic de DAZN, organitzador de les gires internacionals del Reial Madrid i un dels impulsors del Gran Premi de Madrid d'automobilisme.
També és president de la Fundació HispanoJueva, una plataforma de diplomàcia tova que va crear de la mà d'Alberto Ruiz-Gallardón, i és un dels fundadors del lobby pro-israelià ACOM -Acció i Comunicació per a l'Orient Mitjà-, que va denunciar a l'Audiència Nacional el boicot a La Vuelta ciclista a Espanya.
Investigacions com les de CTXT -setembre del 2025- el descriuen com el "centre d’una galàxia que nega el genocidi a Gaza". Per a uns, és un empresari i filantrop que utilitza legítimament el seu imperi econòmic per amplificar la seva influència política. Per a d'altres, com el periodista Antonio Maestre, és un oligarca que mou els fils de la dreta i la ultradreta espanyola. Cobra pels seus serveis. El gener del 2024 la Comunitat de Madrid va cedir per 30 anys a la Fundació HispanoJueva un edifici al barri de Salamanca valorat en 19,4 milions d'euros per a la creació del Museu HispanoJueu.
Hatchwell també és president d'Excem Technologies, una empresa que segons diverses investigacions va fer d'intermediària per a la compra de sistemes de monitorització telefònica. Excem Technologies té multitud de contractes públics. Alguns amb les policies autonòmiques per valor de prop de 100 milions d'euros, i 67 milions més amb Aena, segons diverses fonts.
I l'associació Zakut, una acceleradora d'start-ups que pilota l’empresari, ha rebut prop de tres milions d'euros entre 2021 i 2024 de la Junta d’Andalusia, el govern autonòmic de Múrcia i la Comunitat de Madrid, totes controlades pel PP. La Fiscalia Europea va analitzar l'aportació del govern de Múrcia a Zakut, però va acabar tancant l'expedient. A més, és promotor del musical Malinche de l’exteclista de Mecano, a qui Ayuso va defensar a ultrança davant la denúncia per delictes contra els drets dels treballadors. El 2024, l'Audiència Provincial de Madrid va arxivar parcialment el cas.
Els vincles amb l'evangelisme
Hatchwell és un dels suports controvertits d'Ayuso. Però no l’únic. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha treballat els vincles amb la comunitat llatinoamericana i l'església evangèlica neopentecostal. A la campanya del 2021, a menys de dues setmanes de les eleccions, diversos consellers es van presentar al Centre Apostòlic Cristo Vive, on s’imparteixen suposades "sanacions" contra la "immoralitat sexual".
I en les eleccions autonòmiques i municipals del 2023 Yadira Maestre, una telepredicadora ultraconservadora d’origen colombià, va participar en l’acte "Europa és Hispana" de la campanya electoral d'Ayuso i José Luis Martínez Almeida, on -davant Alberto Núñez Feijóo- va pujar a la tribuna i va demanar oracions per Espanya i pel PP. Al·leluia.
Maestre ha beneit les seves campanyes, ha recollit signatures contra els indults als presos independentistes i ha lliurat premis a Ayuso i a Almeida. L'estil de Jair Bolsonaro, expresident del Brasil, a la capital de l'Estat. "No vindrà a cap acte més", afirma un membre de la direcció del PP a la Comunitat. Però això dependrà de les necessitats.
A diferència de Feijóo, Ayuso ha vist en l’església evangèlica i comunitat hispanoamericana de Madrid un puntal de suport popular. L'església evangelista -que forma part del protestantisme- recela de l'ultracatolicisme i del discurs de Vox sobre immigració, i la presidenta aprofita l'oportunitat. Una sintonia que, per exemple, porta Ayuso a negar-se a crear el registre de metges objectors de l'avortament, obligatori segons la llei vigent. No ho vol fer, encara que li demani Feijóo o que el govern espanyol la porti al Constitucional.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a Madrid hi ha més d'un milió de ciutadans nascuts a països llatinoamericans, un de cada set habitants de la regió. És per això que Ayuso es fa afanyar a corregir la proposta de visat per punts de Feijóo assegurant que els llatinoamericans no són "immigrants". I no és estrany que el seu govern elegís Gloria Estefan com a estrella convidada als concerts organitzats per la Hispanitat 2025. Ella, a primera fila del concert.
L’acostament del PP a aquesta comunitat va començar fa anys amb la creació de la secretaria de Nous Madrilenys del PP de Madrid. L’encapçala Gustavo Eustache, un veneçolà que va marxar del seu país "a la recerca de llibertat" i que és diputat a l'Assemblea. La direcció de Feijóo estudia com apropiar-se del model sense perdre punts respecte als missatges antiimmigració de Vox. La realitat, diu un diputat del PP, és que vuit milions d'immigrants a tot l'Estat representen molts escons al Congrés.
Projecte de poder híbrid
Tot plegat, peces d'un projecte de poder híbrid de la presidenta de la Comunitat de Madrid: neoliberal en l'economia, neoconservador i populista en la comunicació. David Hatchwell i Yadira Maestre, cadascun en el seu àmbit, són tentacles de les aliances que teixeix la presidenta madrilenya per construir un poder que va més enllà de les sigles del PP.
Després de sis anys a la Casa de Correus de la Puerta del Sol, Ayuso gaudeix d'una majoria absoluta consolidada gràcies la combinació d’influència econòmica, mediàtica i social. Una bona base per a un possible ascens al lideratge del PP si Feijóo falla a les pròximes eleccions. L'equip del gallec admet que només li queda una bala. "Si els espanyols no ens donen prou suport per arribar al govern, voldrà dir que prefereixen altres opcions", afirmen. Es veurà, com a màxim, d'aquí a dos anys.