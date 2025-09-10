Sánchez reivindica la «netedat» del govern espanyol en el primer xoc del curs amb Feijóo

Primera sessió de control del curs al Congrés dels Diputats amb el mateix clima que hi havia abans de l'aturada de l'estiu. Al clàssic xoc entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo s'hi han sumat un intercanvi amb Gabriel Rufián, portaveu d'ERC, que li ha demanat al president del govern espanyol que acceleri el finançament i les polítiques d'habitatge. "Li demano que les cases deixin de ser especulatives", ha insistit. El líder del PSOE s'ha compromès a complir amb els acords subscrits, però continua assetjat pels múltiples casos judicials que té al voltant i que l'han portat a reivindicar la "netedat" del seu executiu en el xoc dialèctic -un més- que ha mantingut amb el PP.
Feijóo ha recordat que Sánchez va arribar al poder sota la promesa de l'exemplaritat, i ràpidament ha parlat del judici contra el fiscal general de l'Estat, el cas que afecta Begoña Gómez -dona del president del govern espanyol- i de les contínues revelacions sobre José Luis Ábalos. "Vostè demanaria la dimissió d'algú que està afectat per tot aquest context?", ha preguntat el líder del PP. Sánchez ha assenyalat que no caurà en cap provocació, i ha reivindicat que comanda un executiu "net" i "compromès amb les causes socials". En aquest punt, també ha tret pit de les noves mesures en contra d'Israel davant de l'escalada de la violència contra la Franja de Gaza.
"Vostè comença el curs exactament igual que l'anterior. La corrupció no ha marxat, perquè vostè és aquí. Continua tenint un govern [espanyol] que no funciona. Vostè ja no té els espanyols al cap, només el mou la por. La por als jutges, als mitjans i als socis per si el deixen caure. I la por a la gent per si parla a les urnes", ha ressaltat Feijóo. En el torn de rèplica, Sánchez li ha retret la "plantada institucional" en l'obertura de l'any judicial, la gestió dels incendis, i els "insults mimètics" amb l'extrema dreta. El líder del PSOE, en la línia de la primera intervenció, ha denunciat l'existència d'un "genocidi" a Gaza, i ha indicat que el seu executiu està "al costat correcte de la història" en aquest conflicte.
Santiago Abascal, cap de files de Vox, ha destinat la pregunta a repetir l'argumentari de l'extrema dreta sobre la immigració, que ha equiparat amb una "invasió" que comporta un augment -diu- de la delinqüència. "Nenes violades, famílies destrossades. Vostè és un corrupte, un traïdor i un indecent", ha assenyalat. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, li ha cridat l'atenció i li ha demanat que no insulti en les sessions plenàries. Sánchez ha apuntat que existeix una política de control de fronteres destinada a no tenir immigració irregular, però ha defensat l'arribada de nouvinguts davant la crisi demogràfica de l'Estat, que posaria en risc el futur econòmic espanyol i el sistema de pensions.