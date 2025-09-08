El «me gusta la fruta» de Feijóo encén encara més els ànims a Madrid

Un karaoke fa escalar la tensió política a Madrid. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, va publicar ahir un vídeo xarxes celebrant el seu aniversari en un bar i cantant la cançó, Mi limón, mi limonero. Fins aquí no hi ha problemes, però Feijóo va acompanyar el vídeo amb la frase "me gusta la fruta" sobreimpresa.
Aquesta frase té un significat singular a l'entorn polític. El 2023, Isabel Díaz Ayuso va ser acusada de dir "fill de puta" a Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats i per negar les afirmacions va assegurar que havia dit "me gusta la fruta". Des de llavors aquesta frase s'ha utilitzat des de sectors de la dreta com un insult a Sánchez. El mateix president espanyol hi va fer referència en l'entrevista del darrer dilluns a La 1, com un exemple d'allò que "cal desterrar de la dialèctica política".
Missatges creuats
Pedro Sánchez no ha contestat al dard de Feijóo, però sí que ho han fet dos homes de la seva màxima confiança i ministres del govern. Fèlix Bolaños, ministre de Presidència, acusa el líder dels populars d'insultar Sánchez "amb la grolleria imperant del PP més tòxic". També ha sortit a defensar Sánchez un dels ministres més actius a xarxes, Óscar Puente. "Fins i tot en els moments de diversió es dedica a crispar", ha afirmat sobre el líder del PP.
Qui també es manté en silenci tot i el rebombori creat és Feijóo, a banda, des del Partit Popular no han traslladat cap missatge d'empenediment. De fet, Alfonso Serrano, secretari general del PP a Madrid, ha assegurat que la frase "defineix a Madrid i defineix un acte saludable". Sánchez i Feijóo es trobaran demà al ple del Congrés dels Diputats.