Sant Jordi per la Llengua crida a reactivar el carrer davant la «situació d’emergència lingüística»

Els portaveus de la plataforma Sant Jordi per la Llengua, Núria Alcaraz i Adrià Font, han cridat a recuperar l’esperit reivindicatiu de la diada de Sant Jordi i sortir al carrer a defensar el català davant la «situació d’emergència lingüística». En declaracions a periodistes abans de començar la manifestació per “defensar la llengua” a la plaça Universitat de Barcelona i que recorrerà els carrers de la capital catalana han criticat que les administracions “no estan actuant com ho haurien de fer”. “L’objectiu era avui posar-nos en marxa perquè Sant Jordi a partir d’ara sigui jornada reivindicativa”, ha assegurat Font. La plataforma, que integra una trentena d'entitats, entre les quals hi ha Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) o el Sindicat de Llogateres , exigeix el dret a “viure en català” i que les persones nouvingudes puguin aprendre la llengua.