Sumar, ERC i Compromís reclamen que el 2Cat es pugui veure a les Balears i al País Valencià

Diverses formacions reclamen al Congrés que el 2Cat no s'emeti de manera exclusiva a Catalunya, sinó que també ho faci a les Balears i al País Valencià. En concret, ERC, Compromís i Més per Mallorca (Sumar) han presentat una proposició no de llei per demanar que el nou canal en català d'RTVE -que ha estrenat emissions oficials aquest dilluns- també es pugui veure en ambdós territoris de parla catalana. La iniciativa, que es debatrà i sotmetrà a votació a la Comissió de Política Territorial del Congrés, avisa que el desplegament de canals en llengües diferents del castellà en l'àmbit públic és una demanda "històrica" de diverses entitats socials, polítiques i professionals, així com d'institucions del sector.
En un comunicat, les formacions que han presentat la proposició no de llei lamenten que l'anunci inicial del projecte del nou canal establís que la seva difusió es limités a Catalunya, deixant-ne fora altres territoris que comparteixen llengua i tradicions comunicatives. "És una qüestió de justícia, de cohesió cultural i un fet totalment alineat amb la Carta Europea de les Llengües Regionals i la mateixa Constitució", ha argumentat el diputat d'ERC Francesc-Marc Álvaro aquest dilluns.
En la mateixa línia, el projecte indica que l'exclusió del País Valencià i les Balears del radi d'emissions de 2Cat afecta milions de ciutadans que tenen dret a accedir a continguts públics en la seva llengua pròpia finançats amb fons públics. Des d'un principi, des d'RTVE Catalunya van argumentar el fet que tots els continguts es podrien recuperar des de la plataforma de la corporació estatal, RTVE Play. Per contra, en el comunicat, lamenten aquesta mesura que suposa l'única emissió a Catalunya. "Suposa un greuge comparatiu que vulnera els principis bàsics d'igualtat, cohesió territorial i pluralitat lingüística", assenyalen.
Més reciprocitat d'emissions
No és l'únic reclam televisiu que fan les tres formacions presents al Congrés dels Diputats. Tots ells, en el comunicat, insisteixen en la necessitat de promoure la "reciprocitat d’emissions" de televisió i ràdio entre TV3, IB3 i À Punt, tant al País Valencià com a Catalunya i a les Illes Balears. En línia amb la petició sobre La 2Cat, els partits apunten que la cobertura radiofònica en català de RTVE podria ampliar-se sense dificultats logístiques, tal com va reconèixer el mateix director de RTVE en una reunió amb representants parlamentaris.
En concret, indiquen que la difusió de Ràdio 4 a tot el domini lingüístic català és "tècnicament viable" i reforçaria el paper del servei públic com a instrument de cohesió cultural i lingüística. "La Corporació RTVE, com a servei públic finançat amb recursos de tota la ciutadania, té el deure d’assegurar que qualsevol nou canal en una llengua cooficial tingui una cobertura territorial coherent amb la distribució demogràfica de les persones catalanoparlants, més enllà dels límits administratius autonòmics. La diversitat lingüística no pot ser gestionada des d’una perspectiva restrictiva i fragmentària, sinó amb una mirada àmplia i inclusiva", destaca la iniciativa, que també reclama fomentar la participació activa dels sectors audiovisuals de Catalunya, les Balears i el País Valencià en la creació de continguts per a La 2Cat.
El 2Cat arrenca motors
El panorama televisiu català gaudirà d'una sacsejada a partir d'aquest dilluns 13 d'octubre. RTVE estrena emissions del nou canal en llengua catalana, La 2 Catalunya, amb una graella competitiva que busca fer-se un lloc en un escenari on TV3 lidera la majoria de jornades diàries setmana rere setmana. La indústria televisiva del país comptarà, ara, amb una situació inèdita: dues cadenes públiques oferint programació en llengua catalana a tot el país.
La 2 Catalunya (2Cat, un nom que ja va portar cua i ha acabat normalitzat) ho té molt clar: "Ve a sumar i vol ser complementària a l'oferta actual que existeix en català". Són les paraules d'Oriol Nolis durant la presentació de la graella des dels estudis de Sant Cugat del Vallès.
Un dels eixos principals de la nova graella és l'aparició d'una competència amb cara i ulls a l'oferta del 3Cat. L'arribada de nous continguts en català ampliarà la situació televisiva del nostre país, en una situació inèdita: la competitivitat sorgirà de dues cadenes públiques. Ara bé, el nou canal d'RTVE començarà amb el 70% de la graella en català i buscarà, gradualment, augmentar l'oferta en la nostra llengua.