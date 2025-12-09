Topada de Junts amb la mesa del Parlament per la pesta porcina

El Parlament prepara el ple de la setmana vinent, l'últim de l'any, i amb polèmica entre la mesa i Junts. La formació independentista havia presentat una proposta de resolució d'urgència sobre la pesta porcina per portar-la al ple, però finalment la mesa ha ofert fer-ho en comissió. Fonts de la mesa han justificat la decisió perquè hi havia un acord previ que, si només un grup presenta la iniciativa, aquesta no va al ple sinó a comissió. "És una excusa", ha respost Junts, que ha lamentat que altres grups no hagin donat suport a la seva proposició. "Tapen la mala gestió del Govern", ha apuntat el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés. El PP i Vox també tenien la voluntat de presentar una proposta de ple monogràfic sobre la pesta porcina, però no l'han pogut forçar per falta de diputats. Junts no s'hi ha unit per un fet tècnic, ja que donar suport a la proposta de la dreta espanyola suposava que no poguessin presentar una altra proposta de debat monogràfic sobre les classes mitjanes.\r\n