Turull apel·la a la presumpció d'innocència de Cerdán: «Hem estat víctimes de condemnes mediàtiques i policials»

Jordi Turull ha apel·lat a la "presumpció d'innocència" davant les filtracions al voltant del secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes comissions il·legals. Així ho ha defensat aquest dijous el secretari general del partit, abans que es conegués la dimissió de Cerdán. Turull ha afegit que els independentistes també "han estat víctimes de condemnes mediàtiques i policials i d'informes filtrats".

Dit això, ha reclamat que "s'investigui tot el que s'hagi d'investigar" i hi hagi transparència per evitar la "rumorologia". D'altra banda, Turull ho ha desvinculat de les negociacions amb els socialistes, dient que "no participaran de la batalla campal entre el PP i el PSOE". Justament Cerdán és el principal interlocutor de Junts en les negociacions al Congrés.