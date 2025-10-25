Turull reivindica els alcaldes de Junts per donar respota als «reptes i amenaces» locals: «Calen solucions i no tanta cridòria»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat aquest dissabte els alcaldes de la formació per "posar sobre la taula la necessitat d'actuar en temes transcendents". "Calen solucions i no tanta cridòria", ha dit en la seva intervenció en l'inici de la Convenció Municipalista del partit.
Turull ha destacat que se'ls ha dit "absolutament de tot" però que "gràcies" al món municipal de Junts s'està debatent sobre multireincidència, ocupacions delinqüencials o els fraus "constants" en el padró. "Moltes són les amenaces i els reptes als quals hem de fer front, però ens heu ensenyat que no en defugim absolutament ni un", ha dit, avisant que Catalunya "no es pot permetre" ni la "resignació" ni "atiar l'odi".
"El país no es pot permetre, davant d'aquestes amenaces, davant d'aquests reptes, o aquella política que opta per la resignació, per l'anar fent, per la inèrcia, i el 'qui dia passa any empeny' (...) ni tampoc es pot permetre que al capdavant d'ajuntaments hi hagi forces polítiques que el que fan és recrear-se en el problema, atiar-los, atiar la divisió, l'odi i els valors", ha apuntat Turull.
En aquest sentit, i sense mencionar explícitament Aliança Catalana, el secretari general de Junts ha advertit contra les forces que van "en contra dels valors tradicionals del catalanisme, valent-se del malestar local i nacional". Turull ha dit que els veïns no han de triar "entre forces polítiques buides i de postureig i d'altres que només incrementen el problema", i ha reivindicat Junts com la "centralitat entre un extrem i altre". Segons Turull, Junts "afronta els problemes de cara, sense radicalismes".
El secretari general del partit ha donat el seu suport als alcaldes. "Estic segur que estarem a l'altura", ha afirmat Turull, dient que el món local és "l'essència del país, on es construeix la convivència". "Mentre altres criden vosaltres actueu", ha dit als alcaldes, remarcant que la seva feina "té molt mèrit" perquè es fa "des de la sol·licitud". Així, ha dit que no hi ha suport per part del Govern de la Generalitat "més enllà de bones paraules". "Es mira cap a un altre costat", ha lamentat.
Acusacions d'inacció a Illa
El president de la Mesa municipalista i alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha dit que els alcaldes "pateixen" les conseqüències de la "inacció" que segons ells manté el govern de Salvador Illa davant dels reptes actuals. "El govern del PSC viu instal·lat en l'anunci permanent, en la foto i el titular, però sense resultats reals", ha afirmat Vallès.
"Aquesta setmana hem estat a Waterloo amb el president Carles Puigdemont i el secretari general Jordi Turull. Hem parlat de seguretat, d'habitatge, d'educació, de sanitat, de llengua, d'infraestructures, i de com en tots aquests temes el govern d'Illa no dona resposta", ha explicat.