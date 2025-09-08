Un alt càrrec de Rajoy admet que van posar en marxa casos de corrupció contra l'independentisme

Noves revelacions de la guerra bruta contra l'independentisme. Francisco Martínez, número dos del Ministeri d'Interior entre 2012 i 2016, va admetre en una reunió amb l'exmilitant socialista Leire Díez que es van fer actuacions policials encaminades a "generar causes o aflorar casos de corrupció" dels líders independentistes catalans. "Es va forçar la màquina per aconseguir informació dels Pujol", admetia Martínez en una conversa que revela aquest dilluns El País.
Martínez detalla pagaments a Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrussola, a canvi d'informació contra la família de l'expresident de la Generalitat: "Es pagava a Vicky, sí. Li ha pagat fins i tot Marlaska sent ministre". El govern espanyol assegura que quan es va tenir coneixement d'aquests pagaments van anul·lar-los "com una mostra més de posar fi a la policia patriòtica".
Tot i admetre aquesta i altres operacions contra l'independentisme, com la causa contra Sandro Rosell, Martínez nega que hi hagués una "operació Catalunya" com a tal. En paral·lel, va expressar dubtes sobre si Mariano Rajoy tenia la capacitat per dissenyar una estratègia d'aquesta magnitud contra l'independentisme. El número dos d'Interior entre 2012 i 2016 es referia només a actuacions policials concretes per trobar casos de corrupció.
"Es va forçar la maquinària per aconseguir informació dels Pujol? Per descomptat. Que era bona en part? També", sentenciava. Cal recordar que diversos mitjans van filtrar un informe policial en què es denunciaven tota mena de corrupcions econòmiques dels Pujol, però també de líders del moment com Artur Mas o Xavier Trias. Gran part d'aquestes informacions van acabar sent falses.
Leire Díez compareixerà aquest dilluns en la comissió que investiga el cas Koldo en el Senat després de la seva imputació pels àudios en els quals suposadament oferia tractes de favor en causes judicials a canvi d'informació confidencial sobre el cap de l'UCO. Díez està investigada per delictes de suborn i tràfic d'influències i és previsible que s'aculli al dret de no declarar al Senat.