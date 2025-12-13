Urtasun avisa Sánchez que és «molt difícil» que la legislatura continuï sense una «transformació completa» al seu govern

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha avisat el president espanyol, Pedro Sánchez, que és "molt difícil" que la legislatura continuï sense una "transformació completa" al seu govern. Durant la intervenció que ha fet aquest dissabte al Consell Nacional dels Comuns, a Barcelona, Urtasun ha exigit un "reset" a l'executiu de l'Estat, i ha alertat que és "imprescindible" reformar-lo per continuar endavant.\r\n\r\nAixí mateix, ha insistit a Sánchez que el seu "immobilisme" és el "millor aliat" de PP i Vox. El ministre ha reiterat que el president espanyol ha de donar explicacions després dels casos de corrupció al PSOE i denúncies per assetjament sexual per part de membres del partit.\r\n