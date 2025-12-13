13 de desembre de 2025

Urtasun avisa Sánchez que és «molt difícil» que la legislatura continuï sense una «transformació completa» al seu govern

Publicat el 13 de desembre de 2025 a les 13:59

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha avisat el president espanyol, Pedro Sánchez, que és "molt difícil" que la legislatura continuï sense una "transformació completa" al seu govern. Durant la intervenció que ha fet aquest dissabte al Consell Nacional dels Comuns, a Barcelona, Urtasun ha exigit un "reset" a l'executiu de l'Estat, i ha alertat que és "imprescindible" reformar-lo per continuar endavant.

Així mateix, ha insistit a Sánchez que el seu "immobilisme" és el "millor aliat" de PP i Vox. El ministre ha reiterat que el president espanyol ha de donar explicacions després dels casos de corrupció al PSOE i denúncies per assetjament sexual per part de membres del partit.

