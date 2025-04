Valtònyc revela que va pensar «molts cops» en suïcidar-se durant l'exili

Valtònyc va apartar-se de la plana pública quan el passat estiu va anunciar que es retirava de la música. Primerament, també havia decidit fer un pas al costat de l'àmbit polític després d'anys donant suport al dia a dia del Consell de la República. Ara, ha concedit una entrevista a la nova revista cultural El Foment en què revela que durant l'exili va pensar molts cops a suïcidar-se.

Josep Miquel Arenas explica que el fet d'exiliar-se li va suposar una depressió que va portar-lo al límit: "Vaig estar pensant a suïcidar-me, de veritat vaig estar pensant molts cops a suïcidar-me". L'artista vincula aquestes dificultats amb el seu passat familiar: quan tenia vuit anys va sortir d'una família d'adopció i va créixer amb una germana deu anys més gran.

A l'exili, al qual va arribar la primavera del 2018, va ser la primera vegada que va sentir que no se'n podia sortir ell sol. Cinc anys després, Valtònyc va tornar a Catalunya i, en aquesta entrevista, diu que se sent "cansant de qui era" quan va haver d'exiliar-se. Amb tot, no nega que s'aventuri a fer nova música, però que en tot cas preferiria fer-ho amb un nou personatge perquè el de Valtònyc "està molt polititzat".

L'estiu passat Valtònyc va fer un últim concert al festival El Tingladu de Vilanova i la Geltrú, en agraïment per mantenir-lo en cartell i pagar-li el caixet solidari durant els seus sis anys d'exili a Bèlgica. Posteriorment, va anunciar que tenia una bona feina com a programador informàtic a Brussel·les i només va reaparèixer per denunciar presumptes irregularitats de Toni Comín al capdavant del Consell de la República.