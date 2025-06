Villarejo, a Sánchez-Camacho: «Farem que els independentistes no treguin majoria absoluta»

Nous àudios de José Manuel Villarejo amb detalls sobre l'operació Catalunya. En aquest cas, apareixen arran del cas de Leire Díez, l'exmilitant del PSOE assenyalada per les investigacions a l'UCO. Un pendrive que va donar a la formació i aquesta va remetre a la Fiscalia inclou una gravació de 2012 de l'excomissari en què detalla a Alícia Sánchez-Camacho, líder del PP català, la "guerra" que faran per desprestigiar els independentistes. "Aquesta guerra que farem és perquè aquests paios no treguin majoria absoluta", deia Villarejo a Sánchez-Camacho.

Es tracta d'una reunió enregistrada per Villarejo el 6 de novembre de 2012, 19 dies abans de les eleccions al Parlament convocades per Artur Mas. La trobada havia estat promoguda per l'exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal, que Sánchez-Camacho diu que és "com si fos la meva germana". Durant la trobada, l'excomissari assegura que tenen gent infiltrada en els partits independentistes i l'exdirigent del PP tem que la guerra bruta contra l'independentisme la piloti Jorge Fernández Díaz, a qui atribueix complicitats amb "els convergents".

Durant la conversa, publicada per El País, Villarejo detalla l'estratègia de difondre informació falsa sobre la família Pujol, Mas, Felip Puig o Duran i Lleida, però que la prioritat són els Pujol. Explica també que compten amb la complicitat dels mitjans de comunicació, per tal de filtrar escàndols de corrupció. L'estratègia es va posar en marxa poc després de la trobada amb Sánchez-Camacho. "Si treuen majoria absoluta, Espanya se'n va en orris", diu l'exdirigent popular. "Amb totes aquestes corrupcions, cal enviar-los a presó i s'ha acabat la història", afegeix Villarejo.

Les informacions que van sortir es basaven en informes falsos. Es deia que els Pujol tenien una fortuna de 137 milions d'euros a Ginebra, que Mas tenia també milions d'euros amagats a l'estranger fruit de comissions il·legals. Les informacions eren falses, però les denúncies als tribunals no han tingut recorregut. CiU va guanyar les eleccions, però va perdre 12 escons. Durant la conversa, Villarejo i Sánchez-Camacho s'emplacen a col·laborar. De fet, en aquella reunió, l'exdirigent del PP va facilitar al comissari corrupte els números de telèfon dels principals líders independentistes.