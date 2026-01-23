Xavier Sala-i-Martín acusa Oriol Junqueras de «tergiversar» els càlculs del finançament

Continua el xoc entre Xavier Sala-i-Martín i Oriol Junqueras pel nou finançament. L'economista ha respost a través de xarxes socials el president d'ERC, que en una entrevista a Nació li va rebatre l'explicació sobre el nou model que havia fet al Col·lapse de TV3. El debat es troba en la xifra extra de diners que rebria Catalunya si el nou model acaba aprovant-se, fet pel qual encara es necessita una majoria al Congrés que no està garantida. Des dels republicans es considera que el país rebrà prop de 4.700 milions d'euros més dels que es reben actualment, mentre que l'economista havia explicat a la televisió pública que realment només se'n perceben 200. Figures de pes dins de Junts van compartir el vídeo amb les explicacions de Sala-i-Martín a través de xarxes socials, després que el compte de TV3 esborrés la publicació a X.
Anem a pams. L'origen de la polèmica se situa dissabte passat a Col·lapse. L'economista, crítica amb l'acord segellat entre ERC i els socialistes, considerava que el nou finançament era "xocolata de llora". A través d'unes explicacions amb pissarra, explicava que cada català rebria 24 euros més amb el nou finançament, "una millora, però poca". El seu càlcul, amb el seu to habitual barrejant didàctica i un toc d'ironia, era que Catalunya aportava uns 4.500 milions a l'Estat amb el nou model i que, si en rebia 4.700, només hi havia 200 milions extra que no venien directament dels impostos dels catalans. Així doncs, dividia aquests 200 milions d'euros entre els vuit milions de catalans i assegurava que cada català rebia 24 euros a l'any amb el nou model.
Junqueras: "El resultat correcte és 30 vegades més"
Nació va entrevistar Oriol Junqueras dimarts passat i va preguntar-li per les declaracions de Sala-i-Martín, que van sacsejar les xarxes socials. El president d'ERC va ser molt clar: "Té molt de mèrit fer una divisió de 4.700 milions d'euros de competències homogènies dividit entre 8 milions d'habitants i que et surti 24 euros, perquè el resultat correcte és 30 vegades més". Junqueras va mostrar-se sorprès perquè l'economista no distingís entre recaptació i gestió, i que assegurés que Catalunya ja recaptava el 50% de l'IRPF, "quan és evident que això no és així".
El president d'ERC afegia en l'entrevista amb aquest diari que Sala-i-Martín no havia tingut en compte altres elements que ERC ha pactat amb el govern espanyol. Feia referència a les amortitzacions del deute del FLA o al consorci d'inversions pendent de posar en marxa, però que ha de suposar que la Generalitat es quedi tot el que es pressuposta i que l'Estat no acaba executant a Catalunya. "És evident que si no consideres res de tot això al final ets capaç de dir que 4.700 milions dividits entre 8 milions surt 24 quan tothom sap, com he dit fa un moment, que és 30 vegades més", sentenciava Junqueras.
Sala-i-Martín: "Un acord fet per gent que no té calculadora"
La resposta de Junqueras publicada per aquest diari ha tingut molt ressò a les xarxes socials i Sala-i-Martín ha respost. L'economista considera que el líder d'ERC dona una versió de les seves paraules que no tenen a veure amb allò que va dir a Col·lapse. "No creus que tergiversar les meves paraules d’una manera tan barroera i tan fàcilment verificable et fa perdre credibilitat?", pregunta retòricament Sala-i-Martín a Junqueras, que insisteix que al president d'ERC "no li sobra credibilitat". L'economista manté que Junqueras ha fet afirmacions "que tothom pot comprovar que són falses" i li diu que no és la manera més intel·ligent d'actuar.
En paral·lel, Sala-i-Martín diu que la divisió de 4.686 milions d'euros entre 8,16 milions d'euros és de 575,9 euros per persona i que això és 24 vegades més del que ell va dir a la televisió i no pas trenta, com deia Junqueras. "Tampoc vas sobrat de calculadores", continua l'economista, que creu que l'acord de finançament està fet "per gent que no té calculadora". Sala-i-Martín finalitza recordant unes paraules de Junqueras de 2012 sobre la desconfiança amb els compliments de l'Estat. "Ho deia un gran polític que es deia Oriol Junqueras", finalitza. En l'entrevista amb Nació el 2026, Junqueras també expressava els dubtes dels compliments del PSOE, però defensava vetllar perquè els "enemics de Catalunya" no tinguessin el poder a l'Estat.