Xoc entre Junts i Sánchez per l'habitatge: «Apaguin la màquina de triturar la classe mitjana catalana»

La sessió de control d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats ha registrat un nou xoc entre Pedro Sánchez i el grup de Junts que comanda Míriam Nogueras, aquesta vegada a tomb de les polítiques d'habitatge. També hi ha hagut espai, com és habitual, perquè el president del govern espanyol i el cap de files del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonitzessin una esbatussada pels casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Sánchez s'ha escudat en tot moment en les bones xifres macroeconòmiques de l'Estat, i també ha tingut temps per posar en valor que l'estabilitat institucional a Catalunya ha servit perquè hagin augmentat les possibilitats de negoci.

En resposta a Nogueras, ha assenyalat que hi ha "molt marge de millora" en matèria d'habitatge. "Han aprovat lleis que s'han anunciat com la solució definitiva, però el model és un absolut fracàs. Els preus cada dia són més alts, i els sous no ho són", ha indicat la portaveu de Junts, que ha insistit en la idea que Ada Colau i Jaume Collboni han "fracassat". "Vostès no rectifiquen, persisteixen en l'error. Facin habitatge públic, traspassin els pisos de la Sareb a Catalunya, i deixin de fer patir la gent. Apaguin la màquina de triturar la classe mitjana catalana", ha insistit Nogueras. Sánchez ha exhibit el retorn de les empreses que van marxar per l'1-O com a senyal que l'economia catalana funciona.

"Potser no comparteixen la nostra orientació per la seva ideologia, però hem intervingut un mercat que no funciona. L'habitatge necessita la intervenció pública", ha destacat el president del govern espanyol, que ha admès que estan "molt lluny" de l'objectiu de tenir un 9% d'habitatge públic. En tot cas, ha volgut deixar clar que mesures com la regulació del lloguer de temporada han de servir per moderar els preus dels pisos. Després, en el torn de pregunta de Bildu, ha volgut posar l'accent en la necessitat de limitar les xifres d'abandonament escolar. "Hem recuperat polítiques que van ser retallades amb el PP a la Moncloa", ha indicat el líder del PSOE en resposta a l'esquerra abertzale.

Topada amb el PP

Feijóo, paper en mà per consultar les línies mestres de la pregunta, ha arrencat amb crítiques a les pujades d'impostos que s'han produït des que Sánchez va aterrar a la Moncloa, ara fa set anys. "Espanya ja és el país europeu amb més pobresa infantil. No surten els comptes. Creu que el seu govern pot fer el que vulgui amb els diners dels espanyols?", ha preguntat el líder del PP. Sánchez ha admès que existeixen desigualtats, i ha remarcat que el principal problema és l'accés a l'habitatge. També ha posat de manifest que l'Íbex-35 ha superat els 14.000 punts, i que Europa ha apujat la previsió de creixement per a l'Estat. "Espanya avança sense el seu suport", ha indicat.

"Com que vostè no surt al carrer no sap que amb el PIB no es menja. Des que és president, els aliments han pujat un 37%", ha assenyalat Feijóo, que no ha trigat a parlar de les novetats judicials que preocupen el govern espanyol vinculades al cas Koldo. "I, davant de tot això, vol investigar el televot d'Eurovisió", ha remarcat el president del PP, que l'ha alertat que "se sabrà tot", en relació a la presumpta corrupció. "Sort que vostè venia a no insultar", ha ironitzat Sánchez, que ha situat Feijóo com un dirigent tutelat per Isabel Díaz Ayuso. "Vostè va venir a tapar la corrupció del PP", ha apuntat el president del govern espanyol per tancar el clàssic intercanvi de retrets amb el líder de l'oposició.