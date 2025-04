Yolanda Díaz reclama la «rectificació immediata» del contracte de compra d'armes a Israel per part d'Interior

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha reclamat la "rectificació immediata" del contracte de compra d'armament a Israel per part del ministeri de l'Interior, així com la "compareixença immediata" del ministre Marlaska per donar explicacions al Congrés. En declaracions a Barcelona amb motiu de Sant Jordi, Díaz ha insistit que es tracta d'una "vulneració flagrant" dels acords assolits pel govern de coalició davant el "genocidi en directe del poble palestí". Díaz també ha reiterat la seva oposició al pla de rearmament de la Comissió Europea i al programa anunciat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per destinar 10.471 milions d'euros a aquest capítol.