Emprenedoria contra l'envelliment al Ripollès: formacions amb IA per gestionar negocis a la comarca

Les eines per emprendre i gestionar un negoci no arriben per igual al món rural que a les zones urbanes. Una formació impulsada per FEM Coliving i finançada amb fons públics vol revertir aquesta situació al Ripollès, una de les comarques més envellides a Catalunya. Es tracta d'Empeny!, un programa que arriba a la segona edició i ja té llista d'espera.
Enguany, posen l'accent en la IA i la sostenibilitat en la gestió i els participants tenen perfils molt variats. En aquest sentit, disposar d'una xarxa de contactes és un dels aspectes que més valoren per trencar la "solitud" de l'emprenedor. "S'està creant una xarxa de gent amb ganes que passin coses, el Ripollès està molt viu, en primavera total diria", explica a l'ACN, Joan Massó, un dels impulsors.
L'espai on es fan les 60 hores de formació és el Museu Llaudet a Sant Joan de les Abadesses, un punt entremig entre la Vall de Ribes i la Vall de Camprodon. Tots ells volen transformar el seu negoci per fer-lo més competitiu o crear-ne de nous a partir d'un projecte embrionari que tenen. La idea és "descentralitzar" la innovació i acostar-la al Ripollès per fer-la "més competitiva", segons detallen al web.
Al capdavant hi ha Joan Massó i Elena de Arana, dos emprenedors que l'any 2022 van posar en marxa el FEM Coliving, un projecte que continua oferint estades temporals a una masia de Sant Joan de les Abadesses a professionals que volen donar un impuls als seus projectes i en un entorn de natura. Massó explica a l'ACN que Empeny! va néixer després de veure com molts ripollesos marxaven a Barcelona per desenvolupar la seva carrera i que llavors "ja no tornaven" per temes laborals.
Ara volen "retenir" aquest talent i ajudar-los a construir els seus projectes a la comarca. Admet que van tenir dubtes de si trobarien prou interessats -només s'hi pot apuntar gent de la comarca-. La resposta, però, ha sigut molt bona i tenen llista d'espera. Està obert a persones que estan en actiu o desocupades.
La diversitat de perfils és un altre aspecte que destaca de Arana. "Tenim una il·lustradora, fotògrafs, infermeres, alguns establiments turístics, i des de joves fins a persones amb 65 anys", afirma. Enguany la formació posa l'accent en la intel·ligència artificial (IA) i la seva aplicació en diferents àmbits empresarials.
Construir una xarxa d'emprenedors
"També hem vist que està ajudant a crear una xarxa sòlida a escala local, amb gent que té iniciatives i ganes que passin coses", remarca Massó. I aquest és, precisament un dels aspectes que més valoren els participants. Segons Vanessa Rotllant, veïna de Sant Joan i una de les assistents -treballa en un projecte d'assessoria en turisme-, destaca l'oportunitat de tenir informació "de primera mà i de sentir que no estàs sola en aquest camí", un recurs que no es troba en zones rurals i encara menys gratuïtes. "Aquestes formacions valen diners i no estem parlant d'haver d'anar a Barcelona o Vic, sinó de poder-ho fer al Ripollès", remarca.
Un altre participant, Agustín Rey, propietari d'un negoci turístic, explica que volen "transformar" el negoci que tenen des de fa 18 anys i enfocar-lo en el benestar i el creixement personal. "Tenim moltes experiències, hem passat per moltes crisis i hem aconseguit tirar endavant, tots sols (...) ara volem descobrir una altra manera de fer les coses", afirma.
Segons una de les formadores, Lola Giardino, "és bastant personalitzat" i es generen situacions molt enriquidores. "El que comença està molt entusiasmat i dona idees noves al que ja porta molts anys, també els pot donar consells", afirma. Es busca que sigui "molt pràctic": "Tenim molta informació, sovint la informació sobra i el que necessitem és posar-la a la pràctica". El programa finalitza el 23 de maig. Compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Girona, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i finançament de fons europeus i del programa estatal Espanya emprèn.