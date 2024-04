El Ripollès no té senyal de mòbil ni d'internet per un robatori de cable

Caiguda de les línies de mòbil i internet al Ripollès. Un robatori de cable de Telefónica ha deixat sense connexió als usuaris de la demarcació. Segons ha pogut saber Nació, la incidència es va produir dijous al voltant de les 21 de la nit i afecta tant la xarxa mòbil de Movistar com la xarxa de fibra òptica de la companyia. Telefónica ha confirmat el robatori i apunta que s'ha fet entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.

Els tècnics de Movistar s'han desplegat sobre el terreny i a hores d'ara ja treballen per restablir el servei. Així ho han concretat a l'Ajuntament de Ripoll, i apunten que el termini que donen per arreglar-ho és de 24 a 72 hores, depenent de les dificultats que hi trobin per refer la xarxa.

El cable robat és de fibra òptica, i per això afecta el servei de mòbil i d'Internet. Segons informa el Consell Comarcal del Ripollès, ha deixat de funcionar la xarxa mòbil de Movistar així com la xarxa de fibra òptica de Movistar, Orange i Vodafone a bona part de la comarca, llevat de zones com la Vall de Camprodon i els seus municipis propers que reben senyal des de la Garrotxa.

⚠️ Una fallada d'internet afecta de forma força global tot el #Ripollès. Això afecta la possibilitat de fer bona part dels tràmits electrònics amb el consell comarcal. Treballem per atenuar-ne les conseqüències. Preguem que disculpeu les molèsties. pic.twitter.com/awPBerQsSX — Consell Comarcal del Ripollès (@CCRipolles) April 19, 2024

La caiguda de la línia telefònica s'ha notat a gran part del Ripollès, segons l'Ajuntament de Ripoll, un dels pocs òrgans que ha pogut mantenir el servei. La majoria dels particulars com negocis de la demarcació han perdut l'accés a la xarxa. Per contra, la Vall del Camprodon i els seus municipis propers tenen el nucli de la xarxa a Olot i mantenen el servei operatiu, també pel que fa a la fibra segons ha confirmat a aquest diari. En aquest segon cas, les companyies que darrerament han fet passar la seva pròpia instal·lació, com per exemple Adamo, també tenen el servei operatiu.

Segon robatori de cable al país en menys d'una setmana

La incidència al Ripollès es produeix pocs dies després d'una caiguda similar al Pla de Lleida, també provocat per un robatori. La incidència va afectar també clients de Movistar de 25 municipis després que un incendi deixés la seva instal·lació malmesa. S'està pendent d'obrir una investigació per aclarir si l'incendi que hauria provocat el tall en un punt de fibra al costat de la Ll-11 a Lleida va ser intencionat, un acte vandàlic o un robatori.