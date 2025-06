Condemnen dos acusats del «cas Mercuri» per irregularitats en unes obres particulars a Sabadell

El titular del jutjat del penal 1 de Sabadell ha condemnat dos dels quatre acusats en la peça 18 de "cas Mercuri" per irregularitats en unes obres particulars a Sabadell. Es tracta de l'oncle de l'exalcalde Manuel Bustos i president del Gremi de Constructors, Melquíades Garrido, a qui condemna a tres mesos i 22 dies de presó i inhabilitació i una multa de 5.030 euros per un delicte de tràfic d'influències. Pel que fa a l'exdirector d'Urbanisme a l'Ajuntament Manuel Somoza se li aplicarà la mateixa pena i una inhabilitació especial per a feina o càrrec públic durant nou mesos. A tots dos els condemna a assumir les costes processals. D'altra banda, s'ha absolt els funcionaris Daniel González i Angelina Català, també acusats en la causa.

El judici es va celebrar el passat mes de gener i se centrava en una sèrie de delictes vinculats a unes obres del carrer Fernando Poo, al barri de Merinals de Sabadell, entre 2010 i 2011. Els quatre acusats eren Melquíades Garrido, Manuel Somoza i dos funcionaris, Angelina Català i Daniel González, a qui se'ls atribuïa els delictes de falsedat documental, tràfic d'influències, prevaricació i contra l'ordenació del territori. Per aquests fets, l'acusació popular i la fiscalia demanaven un mínim de dos anys de presó.

Els fets, concretament, analitzaven si s'hauria aprofitat un permís d'obres per canviar la coberta d'un edifici per augmentar l'alçada i fer-hi una reforma. Tot i la denúncia dels veïns i el desplaçament al lloc d'una tècnica de l'Ajuntament de Sabadell, Garrido hauria explicat als treballadors que arreglaria la situació per la porta del darrere.

Així, ho va traslladar a Somoza, qui hauria mogut fils per resoldre l'expedient obert en benefici de l'oncle de l'exalcalde, segons les tesis prèvies. "S'ha acreditat a través de la prova exposada l'acte d'influència exèrcit, consistent en el contacte telefònic per a demanar que es deixi sense efecte l'ordre de suspensió provisional de l'obra", diu el document jurídic que ha expeditat el jutjat.

Aquesta pressió sobre un funcionari s'atribueix a Somoza a la sentència. "El benefici obtingut pel senyor Garrido va ser la continuació de l'execució de l'obra, de la qual era el constructor i tenia un interès econòmic directe", afegeix el text. La jutge dona deu dies a les parts afectades per a presentar recurs d'apel·lació.