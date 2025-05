Denuncien abocaments d'origen industrial al riu Ripoll a Sabadell

Les entitats ecologistes Adenc i la Plataforma en defensa del riu Ripoll denuncien abocaments d'origen industrial a l'aqüífer a l'altura de Sabadell. En concret, han trobat restes dels abocaments on hi ha dues empreses dedicades al tint tèxtil i les restes coincidirien amb l'olor i el color de l'aigua localitzada. Per aquest motiu, reclamen a l'Ajuntament que intervingui.

"Que hi hagi abocaments puntuals al riu d'aigües residuals industrials ens preocupa molt, perquè considerem que són aigües no controlades, que afecten la fauna i la qualitat de l'aigua del riu Ripoll i, en definitiva, fan que no estigui complint l'objectiu que en el seu moment hi havia hagut amb relació a la seva naturalització i a la seva millor qualitat ambiental", destaca el president de l'Adenc, Joan Carles Sallas. En aquesta línia, assegura que riu amunt, just abans de la sortida del col·lector, no es registren els abocaments, fet pel qual queden localitzats en aquest espai en concret.

L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que les comprovacions fetes recentment certifiquen que l'empresa compleix els paràmetres establerts i que disposa de depuradora pròpia. En aquest sentit, fonts municipals asseguren que darrerament s'hi ha fet una inversió important per a reduir el color de les aigües que surten de la nau.

No obstant això, la inspecció sobre el terreny permet comprovar que la bassa s'ha generat just a la sortida del col·lector, amb una aigua de color fosc i que desprèn una forta olor. L'espai queda al descobert, sobretot després de la retirada de canya americana que l'Ajuntament va impulsar recentment, i on habiten insectes i granotes, entre d'altres.

Amb tot, el consistori assegura que l'ACA va visitar fa pocs dies l'espai, i que "no va activar cap protocol d'emergència". Remarca, a la vegada, que Aigües Sabadell està redactant el projecte per millorar l'acció del sobreeixidor, a la vegada que l'Ajuntament està en procés de redactar el Pla Integral del sistema de sanejament del riu per tenir planificada l'actuació en tots els sobreeixidors del Ripoll.