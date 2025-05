Sabadell aprova el canvi d'usos en una part de l'entorn del riu Ripoll

El ple de l'Ajuntament de Sabadell aprova aquest dilluns la modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació per actualitzar els usos a què es poden destinar les zones industrials i terciàries situades al riu Ripoll. Es tracta d'una iniciativa que pretén dotar de noves funcions determinades en un 9,3% de l'espai, i que el govern municipal (PSC i Junts) assegura que fomenta la barreja i la diversificació d'usos respectuosos amb l'entorn, al marge dels industrials que ja hi ha.

La iniciativa, però, ha topat amb grups ecologistes, que denuncien que aquesta tramitació implicarà un increment de pas de persones i vehicles, i que suposarà un augment de la contaminació en l'entorn i en l'aqüífer, amb afectació en fauna i flora.

La modificació puntual del Pla General per actualitzar l'ordenació de les zones industrials i terciàries al riu Ripoll comprèn un àmbit de 39,84 hectàrees del total de 429 que el configura, és a dir, un total del 9,3% de la superfície total. El 90,7% correspon a qualificació de zones verdes i d'espais protegits, que no es poden alterar.

“El que fem és facilitar la implantació de noves activitats, intentar facilitar que es reverteixin els processos de deteriorament de les finques existents i, per tant, intentem simplificar alguns dels tràmits per facilitar que s'instal·lin indústries”, ha assenyalat el tinent d’alcaldessa de Presidència del govern de Sabadell, Eloi Cortés. Això implica una barreja i diversificació d’usos, partint de la necessitat que siguin respectuosos amb el medi ambient, segons destaca el regidor.

“N’incorporem alguns de nous, com l'educatiu, l'associatiu, el cultural, el recreatiu diürn i el sanitari assistencial sense allotjament, de poca intensitat i que són perfectament compatibles amb un entorn verd”, ha afegit. A la vegada, s’impulsen actuacions de millora de la qualitat del riu, Precisament per millorar l'estat, la qualitat ambiental del riu, com ara millorar la capacitat que té de captar les riuades, la regulació de l’aigua que surt pel sobreeixidor o la instal·lació de xarxes que capten els residus dels col·lectors, un projecte pioner, segons ha detallat Cortés.

Afectació a l'entorn natural

No obstant això, entitats ecologistes han denunciat que el canvi d'usos previst serà un atac a la flora i la fauna de l'entorn. Denuncien que van presentar al·legacions al projecte i que la gran majoria han estat denegades: "El pla que pretén canviar els actuals usos del riu, industrials i terciaris, a tota mena d'activitats, com recreatives, d'oci, centres de culte, tallers mecànics, magatzems o comerços", ha denunciat Isidre Soler, membre d'Amics del Ripoll i de la Plataforma en defensa del riu Ripoll.

Asseguren que es tracta d'un parc fluvial on caldria incrementar la seva protecció, i que en contra d'això la modificació implicaria un increment de la mobilitat en 60.000 desplaçaments diaris al riu, la majoria amb vehicle: "Preveuen fer noves rotondes per a vehicles i camions i visibilitzar aparcaments, això vol dir un augment desmesurat de la contaminació i que tindrà un impacte molt negatiu cap a la fauna, la flora i les persones que avui en dia gaudeixen del riu Ripoll", ha afegit Soler.