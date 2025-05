Projecten una ampliació de l'habitatge protegit a Sabadell

El Ple Municipal de Sabadell d'aquest dilluns 5 de maig sotmetrà a debat i votació l'aprovació l’autorització per tirar endavant una promoció d'habitatge protegit. En concret, el permís s'ha de donar a l'empresa municipal d'habitatge de Sabadell (VIMUSA) per a l’operació de finançament amb l’Institut Català de Finances (IFC) que permetrà iniciar les obres de Can Gambús 2.

D’altra banda, es tractarà el concurs de dret de superfície sobre una parcel·la municipal a La Roureda per tal que un operador hi construeixi 30 nous pisos de lloguer assequible i un supermercat. També es portaran a aprovació les bonificacions de l’Impost de Construccions (ICIO) per a tres projectes de VIMUSA per rehabilitar edificis a Les Termes i a La Roureda i per transformar un espai de trasters en tres pisos adaptats a la Ronda Santa Maria.

La nova promoció de Can Gambús, situada entre els carrers de Malta i del Kurdistan, constarà de 108 habitatges dividits en dos blocs amb un pati comunitari al mig. Els pisos tindran entre 2 i 3 habitacions i el lloguer serà d'entre 400 i 650 euros mensuals, aproximadament. Serà un edifici amb l’estructura de fusta i edificat seguint els màxims criteris d’eficiència energètica.

En aquest projecte, l’Institut Català de Finances aportarà un préstec de 13.250.000 euros, que suposen aproximadament el 50% del cost total del projecte, valorat en uns 26,7 milions. Serà una operació similar a les fetes anteriorment per a les promocions municipals de la carretera de Barcelona i de Francecs Layret. En el cas de Can Gambús 2, compta a més amb una subvenció de prop de 4 milions d’euros dels fons europeus Next Generation.

Col·laboració publicoprivada

El plé també portarà a l’aprovació un expedient de concurs per al dret sobre una parcel·la municipal ubicada al carrer de Costabona. Amb aquest document es vol articular un mecanisme perquè un operador pugui construir una trentena de pisos a preu protegit i també un supermercat. La parcel·la, rectangular i amb 2.553,81 metres quadrats de superfície, té un sostre edificable de 6.638 metres quadrats. En aquest cas, l’adjudicació dels pisos de lloguer es realitzaria d’acord amb el Registre de sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, que a Sabadell es gestiona des de l’Oficina Local d’Habitatge de VIMUSA.

Segons ha informat l'Ajuntament, la licitació del solar es durà a terme mitjançant un concurs obert per un preu estimat del contracte de 5.000.000 d'euros i un pressupost base de licitació de 6.050.000 euros. Aquest solar és un dels que l’Ajuntament inscriurà al registre de Generalitat per construir 50.000 habitatges de lloguer social a Catalunya i, per tant, serà també susceptible de rebre els ajuts previstos.