Facultats buides a la UAB després de la gran apagada

El campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està pràcticament buit aquest dimarts al matí. Després de l'apagada elèctrica d'aquest dilluns, les facultats, les biblioteques i altres serveis estan tancats fins a les 14 hores. Entre les poques persones que hi ha al campus, alguns estudiants que han aprofitat per avançar treballs i algun despistat que no sabia que s'havien suspès les classes. La previsió del centre és reprendre l'activitat normal a partir de les 14 hores, tot i que amb "molta flexibilitat" en les activitats avaluatives, ja que encara es donen problemes de mobilitat, com per exemple al servei de Rodalies.

Entre les poques persones que hi havia al campus hi eren l'Àlex Batlle i el Pol Muñoz, dos estudiants de tercer de psicologia que han aprofitat la calma del dia a la universitat per avançar un treball. El primer ha arribat a l'Autònoma en FGC, el mateix transport en què ahir es va quedar atrapat. L'apagada el va enganxar tornant cap a Barcelona i el tren en què viatjava es va quedar aturat entre Baixador de Vallvidrera i Sarrià. "Es va aturar, vam estar 40 minuts a dins i ens van desallotjar", ha relatat. Després d'això va fer autoestop i va caminar més d'una hora per arribar a casa. "Vaig trigar entre tres i quatre hores", recorda.

El seu company tant aquest dilluns com aquest dimarts ha optat pel cotxe per arribar a la UAB des de Palau-solità i Plegamans. Tot i això, explica que normalment fa ús del servei d'autobusos, però que avui no sabia si funcionava amb normalitat. Aquest dilluns va esperar al campus abans d'agafar el cotxe perquè hi havia retencions per sortir de la universitat.

Per la seva banda, Laia Delgado explica que viu a Barcelona i treballa a Barberà del Vallès, i que ha decidit anar en FGC fins a l'Autònoma i des d'allà caminar fins a Barberà perquè confiava més en el servei de Ferrocarrils que en el de Rodalies o d'autobusos. De tornada no sap encara com s'ho farà si els trens de Rodalies continuen sense funcionar, però explica que té l'opció de quedar-se a casa de la seva mare o tornar a fer el mateix viatge que ha fet aquest matí.

Solidaritat per tornar a casa

La vicerectora de comunicació, Virginia Luzón, ha volgut destacar que aquest dilluns "va ser un dia de solidaritat". Ho assegura pel fet que tant professors, com treballadors com estudiants es van agrupar en cotxes per portar la gent a casa. Ha afegit que també hi havia cotxes que s'aturaven per preguntar la gent que hi havia esperant si necessitaven que els portessin cap a Barcelona. Hi va haver un reforç de les línies d'autobús que va contribuir a esponjar les acumulacions de gent, tot i que no hi va haver cap incidència. "No vam necessitar cap mesura especial, la gent es va autogestionar prou bé", ha dit.

Luzón ha valorat que la pandèmia ha permès aprendre moltes coses que es van aplicar aquest dilluns en una nova situació excepcional. "El fet d'haver sobreviscut a una pandèmia ens ha ensenyat com sobreviure a una aturada elèctrica de les magnituds que vam tenir ahir", ha declarat. Entre d'altres, ha assegurat que la gent ho va viure amb calma i sense entrar "en moments de pànic".