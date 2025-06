Sabadell transformarà el Parc d’Odessa amb més verd i equipaments

L'Ajuntament de Sabadell ha anunciat la transformació del Parc d’Odessa, al barri de Can Llong. Les obres tenen l'objectiu de convertir aquest espai en un punt de trobada de referència amb més verd, més ombra i més equipaments per jugar i fer activitat física. La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte de remodelació, amb una inversió d'1.972.110,68 euros, que donarà resposta a una demanda del veïnat i, especialment, de les famílies de les escoles El Virolet i Mas Boadella, situades just davant del parc.

La intervenció actuarà sobre una superfície de prop de 20.000 metres quadrats i augmentarà la presència d'arbres amb una cinquantena de nous exemplars. Tots els àmbits on s’actuarà comptaran amb nou arbrat que permetrà generar més ombra i millorar el confort durant els mesos més càlids. Alhora, es renovarà el sistema de reg per garantir un manteniment més eficient i sostenible.

Espais de joc per a tots

Un dels eixos centrals del projecte és renovar i ampliar els espais de jocs infantils, que es redistribuiran i adaptaran segons les franges d’edat. Es crearan noves àrees de joc per als més petits, amb jocs accessibles i paviments tous, i es dotarà el parc de construccions lúdiques com un vaixell pirata i una cúpula de jocs. També es renovaran els jocs existents i es col·locaran tendals i nous arbres. L’espai actual de jocs inclusius també es millorarà, amb més elements de joc i la renovació del paviment.

Zones d’esport i salut

Una altra de les apostes d'aquesta transformació és l'increment de l’oferta esportiva al parc. Segons ha informat l'Ajuntament, està previst crear una nova pista de bàsquet reglamentària, amb noves cistelles, i una pista multiesportiva semitancada. A més, s’habilitarà una àrea específica per a la promoció de la salut, amb nous aparells de càrdio i força, pensats per a l’activitat física en l’entorn natural. Tot plegat es completarà amb la renovació del paviment i nou mobiliari per facilitar el descans i la pràctica esportiva en bones condicions.

El projecte inclou la renovació completa de les pistes de petanca, que passaran a ser quatre. S'hi faran millores en el drenatge, es delimitaran les zones de joc i s'instal·laran nous bancs per descansar. També es crearan zones de pícnic amb taules i bancs sota l’ombra dels arbres, pensades per afavorir les trobades dels veïns.

Escalada, nous tobogans i una àrea per a gossos

Una de les novetats destacades serà l’àrea de rocòdrom, un espai que comptarà també amb tobogans, barra de bombers, preses d’escalada i passarel·les.

L'actual àrea de gossos del parc també tindrà millores substancials, l'Ajuntament preveu fer-la més gran i equipar-la també amb elements que en millorin la seguretat. L'espai comptarà amb una nova tanca perimetral, doble accés, font d’aigua adaptada i mobiliari específic perquè els gossos puguin jugar. A més, segons s'ha informat, també s'incorporaran zones d’ombra per al descans i la millora de l'accessibilitat amb un paviment.