Reivindiquen l'ús públic de l'antic camp de golf Can Sant Joan i aturar el nou ecodistricte

Desenes de persones s'han mobilitzat de forma festiva aquest diumenge per reivindicar l'ús públic de l'antic camp de golf Can Sant Joan, on l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès vol construir un ecodistricte amb 3.000 habitatges. La jornada, sota el lema ''Ni golf ni habitatges", ha volgut visibilitzar el valor natural d'un espai de 90 hectàrees situades entre Sant Cugat i Rubí que són una "joia" enmig de la voràgine urbana del Vallès, segons les entitats ecologistes. El col·lectiu ha organitzat una jornada de descoberta de la natura, la creació d'un mural amb valors mediambientals i un petit concert per instar l'Ajuntament a fer marxa enrere i reprendre el projecte amb què fa quatre anys es preveia crear un gran parc a la zona.

La Plataforma Reconvertim el Camp de Golf Rubí-Sant Cugat i l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) han volgut fer d'aquest diumenge una jornada de lluita mediambiental per aturar el desenvolupament del projecte Ecodistricte 2030. El pla, presentat a principis d'any per l'alcalde de Sant Cugat, preveu construir milers de pisos en un termini de cinc anys, amb una aposta destacada per l'habitatge protegit assequible.

"És una proposta errònia i greu, perquè trenca la línia de col·laboració institucional que hi havia hagut amb l'Incasòl i l'Ajuntament de Rubí", explica el president de l'ADENC, Joan Carles Sallas, que remarca que la gestió de l'espai de l'antic camp de golf és mancomunada entre les tres administracions. Recorda que, després de la covid, la Generalitat i els dos ajuntaments es van mostrar predisposats a recuperar l'espai com un gran parc que oxigenés la saturació urbana.

Sallas lamenta que Sant Cugat s'hagi desmarcat d'aquella proposta, amb la qual l'Incasòl volia "equilibrar" la petjada de carboni que genera el parc empresarial que hi ha a tocar dels terrenys de l'antic golf. La creació del parc es volia finançar amb fons Next Generation, però tot va quedar en un calaix. "Cal reprendre aquell conveni de treball a tres bandes", insisteix Sallas, que defensa que el parc permetria disposar d'un espai de "qualitat atmosfèrica" que mantindria la connexió Collserola-Sant Llorenç.

Les entitats ecologistes admeten que Sant Cugat té un dèficit d'habitatge, però insten l'Ajuntament a buscar altres indrets que no quedin tan isolats de la trama urbana. Sallas assegura que estan disposats a col·laborar amb el consistori per buscar alternatives i subratlla que mantindran la "confrontació" fins que Sant Cugat reculi. "Cal que tornem al camí de l'entesa per trobar solucions a l'habitatge d'una altra manera", expressen.

Per fer visible el seu posicionament, els col·lectius ecologistes vallesans han penjat diversos cartells a la delimitació de l'antic camp de golf i han fet un mural al pont d'accés des de Rubí visibilitzar la importància de fauna i flora de la zona. En aquest mateix sentit, una quinzena de persones han participat tot el matí a un itinerari amb el qual han pogut identificar plantes i insectes a través d'una app i l'acompanyament d'una especialista. La jornada s'ha arrodonit amb l'oferta d'artesania i productes agrícoles ecològics de diverses parades i un petit concert que ha aplegat prop de mig centenar de persones.