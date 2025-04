23 discoteques catalanes aspiren a situar-se entre les cent millors del món

23 locals d'oci nocturn de Catalunya han estat nominats a accedir a la llista de The World's 100 Best Clubs d'enguany, la prestigiosa llista dels 100 millors locals d'oci nocturn del món que anualment fa pública l'Associació Internacional d'Oci Nocturn.

Dels 23 nominats de Catalunya, 15 d'ells es troben a la demarcació de Barcelona, onze dels quals a Barcelona ciutat mentre que els quatre restants es distribueixen entre Badalona, Barberà del Vallès, Calella i Mataró. La demarcació de Girona compta amb un total de sis locals nominats, quatre d'ells a Lloret de Mar i dos a Platja d'Aro, mentre que les demarcacions de Lleida i Tarragona compten amb un local cadascuna, un a Lleida ciutat i l'altre a Salou.

Barcelona

Bling bling (Barcelona)

(Barcelona) Carpe Diem (Barcelona)

(Barcelona) Gatsby (Barcelona)

(Barcelona) Input (Barcelona)

(Barcelona) Les Enfants Brillants (Barcelona)

(Barcelona) Opium (Barcelona)

(Barcelona) Pacha (Barcelona)

(Barcelona) Razzmatazz (Barcelona)

(Barcelona) Apolo (Barcelona)

(Barcelona) Shôko (Barcelona)

(Barcelona) Sutton (Barcelona)

(Barcelona) Titus Carpa (Badalona)

(Badalona) La Píkkara (Barberà del Vallès)

(Barberà del Vallès) Cocoa (Mataró)

(Mataró) Disco Phoenix (Calella)

Girona

Disco Prive (Lloret de Mar)

(Lloret de Mar) Revolution Disco (Lloret de Mar)

(Lloret de Mar) St. Trop' (Lloret de Mar)

(Lloret de Mar) Tropics (Lloret de Mar)

(Lloret de Mar) BeOut (Platja d'Aro)

(Platja d'Aro) Papillon (Platja d'Aro)

Tarragona

Tropical (Salou)

Lleida

Biloba (Lleida)

Des d'aquest 15 d’abril i fins al dia 31 d’octubre qualsevol persona podrà votar el seu local preferit. El vot popular representarà el 50% del resultat final, mentre que l’altre 50% serà definit per un jurat professional compost per experts de diferents països. La llista de The World's 100 Best Clubs 2025 es farà pública el pròxim 19 de novembre.