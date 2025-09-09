27 denúncies després, l'empresa de crestes argentines Tio Bigotes retola en català

Així ho ha anunciat aquest dimarts a una publicació a X Plataforma per la Llengua, que ha celebrat un triomf lingüístic sobre la franquícia de crestes argentines Tio Bigotes després d'interposar 27 denúncies per incomplir amb la normativa lingüística del Codi de Consum de Catalunya i no retolar ni oferir la carta en català en alguns dels seus locals.
La solució enfront de les denúncies a franquícies
Segons expliquen a la publicació, l'empresa té moltes franquícies arreu de Catalunya, fet que dificulta la prevalença dels drets lingüístics perquè "denunciem un únic local, que té un NIF diferent de la resta de locals de la marca".
Tio Bigotes ha rebut 18 denúncies per locals de Barcelona, set a altres poblacions de l'àrea metropolitana i dues a Tarragona per no tenir menús i cartes en català, com indica el codi de consum català.
Per revertir-ho, Plataforma per la Llengua ha treballat amb l’Agència Catalana del Consum perquè quan es denunciï una empresa amb franquícies, sigui la marca, a banda del local concret, qui rep l'avís de denúncia i qui hagi de fer complir la normativa en els seus locals o franquícies.
Plataforma per la Llengua ha celebrat en la publicació que, per fi, alguns dels locals de Tio Bigotes han començat a incloure cartes en català, fet que han mostrat amb una imatge.
Una situació alarmant als centres comercials
La situació per a la prevalença de la llengua al sector serveis és alarmant. Un estudi de Plataforma per la Llengua va determinar que cap dels 44 centres comercials del país compleix exhaustivament amb la normativa lingüística, ja que sempre hi ha algun establiment que no disposa de la retolació fixa en català.
En total, hi ha 2.812 establiments dins del conjunt de centres comercials del país, dels quals 443 tenen algun element de retolació erroni. Per tant, un 15,75% de les botigues no compleixen amb el codi de consum català, que estableix que la retolació fixa de cara al públic ha de ser, com a mínim, en català, a més de poder incloure altres idiomes com el castellà o l'anglès.
Per tal de revertir aquesta situació, Plataforma per la Llengua s’ha posat en contacte amb les gerències dels diferents centres comercials. Tot i la bona voluntat mostrada per la majoria, la velocitat amb la qual s’estan aplicant les millores no és la volguda. El principal problema és que en el lloguer d'espais que fan els centres comercials als establiments no hi ha cap clàusula lingüística.