Denuncien un cas de catalanofòbia a un bar de Palma: «Parla castellà si vols que t'entengui»

Un nou cas de catalanofòbia obri el debat a les xarxes. Aquest cas ha sigut, de nou, al sector restauració, en concret a Palma, al bar Mónaco. Un client de l'establiment ha denunciat aquest dilluns al seu perfil d'X un cas de discriminació lingüística que han patit ell i la seva filla.
Segons ha explicat al fil d'X la seva filla havia demanat, tal com estava escrit a la carta del local, "un llonguet de formatge maonès". El cambrer no l'ha volguda entendre i, quan ella ha repetit el que volia, ell ha respost: "Parla castellà si vols que t'entengui. Tu pots parlar castellà".
Aquest episodi no és un fet aïllat a la vida dels catalanoparlants, de fet, altres casos que s'han viralitzat a xarxes arreu dels Països Catalans han obert el debat i han demostrat la frustració que genera trobar-se amb aquest tipus de comentaris per parlar en la teva llengua.
Més casos de catalanofòbia: Alacant
L'últim cas sonat de discriminació lingüística també es va viure en el sector de la restauració, en concret, a un bar d'Altea, a Alacant, on el propietari li va contestar a un client que demanava en valencià que "per què parles valencià? Ací es parla castellà". Fet que el client va denunciar tant per catalanofòbia com posant un full de reclamacions.