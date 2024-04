L’aeroport del Prat bat per cinquè mes consecutiu el seu rècord històric de passatgers

L’aeroport del Prat guanya passatgers. Enmig del debat sobre el seu futur, L'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat s'ha enfilat fins als 4,2 milions de passatgers al març, un 13,8% més que en el mateix mes de l’any passat, segons les dades difoses aquest divendres per AENA. De fet, el Prat bat per cinquè mes consecutiu el seu rècord històric de passatgers, amb 3.130.094 usuaris en vols internacionals, que suposen un augment destacat del 17,5%, que és més moderat en els vols nacionals: un 4,9% més respecte a l'any passat, en concret 1.142.079 en vols nacionals.

Des d’inici d’any, l’aeroport de Barcelona ha registrat 11,4 milions de passatgers, un 14,7% més que entre el gener i el març del 2023. D’aquests, 8,3 milions són passatgers internacionals (17,7%) i 3,1 milions van fer servir vols nacionals (+7,4%). Pel que fa a les operacions, el mes de març l’aeroport del Prat va gestionar 27.013 operacions, un 11,7% anual. En l’acumulat del primer trimestre, la xifra puja fins als 74.214 vols, un 12,7% més. Pel que fa a la càrrega, el mes passat es van transportar 15.345 tones de mercaderia, una xifra que suposa un 13,5% més que el març de 2023. En l’acumulat del primer trimestre, s’arriba a les 43.693 tones, un 20,9% més respecte al mateix període de 2023.

Dades a l'alça enmig de les propostes per repensar l'aeroport

Les dades del març coincideixen amb la proposta del Govern per estructurar l'aeroport. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va plantejar aquest dijous la seva proposta per repensar el seu funcionament amb una aposta per suspendre l’operativa actual de les pistes i permetre que les dues paral·leles funcionin de forma independent, acollint tant aterratges com enlairaments, quatre hores al dia en els mesos de juliol i agost. El plantejament de l'executiu permetria augmentar la capacitat dels 78 vols per hora als 90, el màxim de capacitat prevista en la declaració d’impacte ambiental de l’aeroport.