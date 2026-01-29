Albiol va més enllà i ara demana desallotjar els sensellar acampats sota un pont

L'Ajuntament de Badalona ha demanat permís a la Generalitat per actuar sota el pont de la C-31 i poder desallotjar l'assentament que s'hi ha instal·lat a remolc del B9. Els terrenys afectats són de domini de l'autopista i, per tant, la Generalitat n'és la titular. Un cop aquest dimecres va finalitzar el reallotjament de les persones sense sostre provinents del B9, i que s'havien instal·lat sota el pont de la C-31, el govern municipal vol deixar de fer els ulls grossos amb la resta d'acampats i apel·la a l'ordenança de civisme que prohibeix expressament "acampar sense autorització municipal".
La mateixa ordenança ja especifica que això es tradueix en "instal·lar tendes de campanya o carpes", així com impulsar una "acampada organitzada". La prohibició d'acampar ja va ser el motiu que va esgrimir l'Ajuntament durant les primeres hores posteriors al desallotjament de mitjans de desembre, quan part dels sensesostre del B9 es van voler instal·lar a la plaça que hi ha just davant de l'antic institut. Foragitats d'allà, van acabar instal·lant-se sota la C-31.
Pel que fa a l'acampada actual que l'Ajuntament de Badalona vol també erradicar, ja sense integrants de l'antic B9, el consistori detalla que els Serveis Socials municipals han fet seguiment les darreres setmanes de la vintena de persones que romanen encara sota el pont de l'autopista.
D'altra banda, des del consistori asseguraven aquest dimecres que algunes d'aquestes persones han arribat d'altres ciutats. S'hauria produït, expliquen, un "efecte crida", després que aquest indret fos el lloc on les entitats socials centralitzaven l'ajuda al sensellarisme després del cas B9 -se servien àpats i els veïns portaven roba.