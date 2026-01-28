Drets Socials acaba el reallotjament del B9 i es prepara per atendre 5.000 persones sense llar

El Departament de Drets Socials ha donat per finalitzat el reallotjament de les persones sense sostre que malvivien a l'antic B9 de Badalona i que les darreres setmanes havien acampat sota un pont de la C-31. Els dies posteriors al desallotjament ja es va aconseguir reubicar 150 persones, mentre que els últims 30 afectats s'han reallotjat en les darreres dues setmanes.
A més de les alternatives d'habitatge que han mobilitzat Generalitat, Ajuntament i entitats socials, s'ha ofert un pla d'inclusió per acompanyar aquestes persones en qüestions de feina, formació o salut. En paral·lel, Drets Socials prepara ara un pla per atendre unes 5.000 persones sense llar en els pròxims tres anys a través d'una millora del finançament als ens locals.
Tot i la fi del reallotjament del B9, l'acampada continua sota el pont de l'autopista C-31. Les entitats socials expliquen que un cop els afectats del B9 es van instal·lar en aquell punt, on se centralitzava també l'ajuda al sensellarisme -se servien àpats i els veïns portaven roba-, moltes altres persones sense sostre també s'hi ha instal·lat.
Des de la plataforma d'entitats socials Badalona Acull, que ha fet seguiment del cas des del primer moment, calculen que queda entre una vintena i una trentena de persones vivint encara en aquest punt del barri de Sant Roc, al límit amb el terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Per la seva part, l'Ajuntament de Badalona assegura que s'ha fet seguiment dels casos en les darreres setmanes i s'ha detectat que algunes de les persones que hi ha ara instal·lades sota la C-31 han vingut d'altres ciutats. "S'ha produït un efecte crida", asseguren fonts municipals
Dos mesos d'atenció personalitzada
Pel que fa als ja reallotjats, l'allotjament temporal que se'ls ofereix s'allargarà encara algunes setmanes -inicialment es parlava de dos mesos-, però l'acompanyament social s'allargarà "el temps que es determini per a cada persona", en funció del pla d'inclusió que s'hagi dissenyat per a cadascú.
En aquest sentit, el Departament de Drets Socials i Inclusió també col·labora amb la delegació del govern espanyol per agilitzar les regularitzacions administratives d'aquelles persones immigrants del B9 que estaven en situació irregular i "que compleixen els requisits" per fer-ho.
Un pla per atendre 5.000 persones sense llar
En paral·lel a la gestió del cas del B9, el Govern treballa ara en un pla per reforçar la xarxa d'atenció a les persones sense llar, amb l'objectiu d'arribar a 5.000 persones en situació d'exclusió residencial, d'aquí a tres anys. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha detallat les principals línies d'actuació durant el plenari del marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya, celebrat dimarts.
El pla proposa un treball en diverses fases per tal d'incrementar el finançament destinat als ens locals a través d'un nou contracte programa, així com el conveni entre el mateix Departament de Drets Socials i els ens locals per a la prestació i gestió dels serveis socials. Per a aquest 2026 es preveu incrementar el nombre d'educadors de carrer per millorar la detecció de persones dormint al ras i l'acompanyament en el seu procés d'inclusió. També aquest any es vol incrementar el finançament de places d'atenció diürna per a persones sense sostre.
D'altra banda, durant el primer trimestre de l'any, es farà una enquesta entre ajuntaments i consells comarcals per tenir informació detallada i poder fer una radiografia acurada i territorialitzada del fenomen. Actualment, ja hi ha 26 ajuntaments i 14 consells comarcals que es beneficien d'aquests fons i l'objectiu és incrementar el nombre d'àrees d'actuació.
Un altre dels punts destacats del pla és l'increment de les places d'urgència d'allotjament temporal, pisos d'inclusió i recursos específics per a dones, així com l'obertura de nous equipaments sociosanitaris en col·laboració amb el Departament de Salut.