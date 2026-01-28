El personal educatiu, a la vaga aquest dijous: denuncien «menyspreu» i «manca de resposta» del Departament

El personal laboral d'educació anirà a la vaga aquest dijous davant del "menyspreu" i la "manca de resposta" a les seves reclamacions, segons els sindicats CCOO, UGT, USTEC, JUNTS i CGT. La portaveu de CCOO i presidenta del Comitè Intercentres, Cesca Pérez, ha assegurat que no han rebut cap xifra concreta sobre la reclamació del complement salarial de 473 euros i que estarien a l'espera del que digui Economia. Després d'una tancada a la conselleria al desembre, s'han fet fins a quatre reunions, en les que denuncien no s'està avançant en les seves peticions, que són salarials i laborals. Les portaveus sindicals parlen de "manca de respecte" i han tornat a reclamar fets "i no promeses".
Els sindicats asseguren que durant la negociació només han obtingut "promeses buides, retallades encobertes i una manca de respecte intolerable". Al desembre es van tancar en dependències de la conselleria durant tres dies per exigir una proposta concreta sobre el complement salarial i altres millores laborals, que afecten la jornada o la reclassificació. La tancada es va acabar després de pactar un calendari de negociacions amb el Departament. En l'acord signat al desembre, la conselleria es comprometia a posar sobre la taula les dades econòmiques disponibles "per tal de facilitar un debat realista i rigorós sobre les possibles millores laborals".
Segons Pérez, en la reunió del dia 17 de desembre se'ls va parlar sobre una proposta econòmica, tot i que no arribava a la totalitat de les reclamacions dels sindicats. Ha afegit, però que en la trobada del 12 de gener, aquesta proposta "havia desaparegut" i en la del 22 "semblava que podria tornar a ser viable". Amb tot, ha assegurat que els diuen que estan a l'espera del que pugui dir la Conselleria d'Economia.
Més enllà d'aquest aspecte, els sindicats consideren que el departament no està concretant respostes a cap de les seves reclamacions, i per això han decidit anar a la vaga. En un manifest, parlen de "menyspreu" i han lamentat que el personal laboral "queda condicionat i supeditat a altres col·lectius, sense cap compromís ferm". "No hi ha xifres clares, ni calendari, ni garanties", asseguren.
Un col·lectiu de gairebé 6.000 treballadors
El personal laboral d'educació inclou uns 6.000 treballadors de diferents perfils com ajudants de cuina i netejadores, oficials de cuina i manteniment de les llars d'infants de la Generalitat, el personal del Complex Educatiu de Tarragona, auxiliars d'educació especial i educadores d'educació especial, integradors socials, tècnics d'educació infantil, personal docent, fisioterapeutes i logopedes.
Pérez ha explicat que aquests treballadors cobren sous "molt per sota" de les funcions que fan i ha reivindicat que són "imprescindibles" en el sistema educatiu català. A més, ha apuntat que hi ha més complexitat i això implica un increment de les necessitats educatives que atenen.
La portaveu del col·lectiu d'UGT, Natalia Rodríguez, ha posat l'exemple de les tècniques especialistes d'educació infantil de les escoles rurals, que assumeixen "funcions superiors a la seva categoria". I la representant d'USTEC, Eva Costa, ha denunciat que el personal que dona resposta a l'escola inclusiva té una plantilla "insuficient" i que tot el col·lectiu treballa en condicions laborals "deplorables". A més, ha reivindicat la reclassificació laboral del personal.
Des de Junts Docents de Religió, Cristina Sánchez, ha recordat que el col·lectiu inclou també els professors de religió, que reivindiquen la fixesa i jornades "dignes", eliminant la itinerància. També representen els docents de les escoles integrades i els experts de Formació Professional, que ha assegurat viuen en una situació de "precarietat".
Per tot plegat, Laia Llensa de la CGT ha dit que el personal laboral "ha dit prou" i ha demanat que s'atenguin les seves reclamacions per posar fi a la "precarietat". Els sindicats han fet una crida a la mobilització aquest dijous pel centre de Barcelona, per portar al carrer les seves reivindicacions.