Alerta del Meteocat: pluges intenses a gairebé tot el país durant dos dies

Alerta per pluges tant diumenge com dilluns. El Meteocat ha activat un avís per intensitat de pluja que s'allargarà de les 14:00 de diumenge fins a les 14:00 de dilluns. El primer dia de l'avís els ruixats afectaran sobretot l'oest del país i el segon es traslladaran al sud-est.
L'avís començarà a les 14:00 de diumenge i és d'intensitat 2/6 en l'escala del Meteocat. Durant diumenge afectarà tretze comarques de l'oest del país. Des de Terra Alta, al sud, fins a la Vall d'Aran, al nord. Cap al vespre els ruixats minoraran al sud i es mantindran amb intensitat al nord.
En canvi, dilluns les pluges es desplacen cap a l'est del país. A primera hora l'avís del Meteocat engloba una quinzena de comarques, des del Baix Penedès fins al Gironès. A mesura que s'apropi el migdia, els ruixats únicament haurien de mantenir-se a la zona del litoral. Dilluns a la tarda el temps millorarà.
Recomanacions
El Meteocat recomana evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables com rieres, torrents o passos subterranis, ja que poden omplir-se ràpidament d’aigua. És preferible estar en espais tancats i evitar activitats a l'aire lliure. També cal allunyar-se de lleres i ponts, i no aparcar vehicles en aquests indrets.
A casa, es recomana assegurar portes, finestres i objectes exteriors que puguin ser desplaçats pel vent o l’aigua. A més, cal estar informat a través dels canals oficials com el web del Meteocat o les xarxes socials de Protecció Civil per seguir l’evolució del fenomen i les instruccions específiques.