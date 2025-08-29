El temps del cap de setmana del 30 i 31 d'agost: torna el sol d'estiu... però no per gaire temps

El temps a Catalunya és boig els darrers dies. S'intercalen fases d'inestabilitat i miratges de sol i temperatures a l'alça, i no sembla que el guió hagi de canviar en el curt termini. Després de 48 hores d'alertes per pluges i tempestes a tot el país, aquest divendres ha estat un dia tranquil i aquest dissabte ho serà encara més. Ara bé, diumenge tornen els núvols grisos i els llamps i els trons en algunes zones, en el preludi d'un inici de setmana amb el mateix guió que l'anterior.
Començant pel principi, si es vol fer activitats a l'aire lliure i gaudir del sol i la calor, convé aprofitar el dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) dibuixa una jornada assolellada arreu i en què només podria caure alguna gotellada a l'extrem nord del Pirineu durant la tarda. Tot plegat farà que pugin les temperatures, tot i que els termòmetres amb prou feines arribaran als 30 graus.
Hi haurà, per tant, temperatures suaus que convidaran a sortir a caminar o a practicar activitats esportives. I, per als més tranquils, també a fer un bon vermut en una terrassa o prendre el sol a la platja sense morir en l'intent. I és que només hi haurà alguna boirina a Ponent i alguns núvols prims i inofensius al terç nord durant la tarda.
Ja diumenge, la situació començarà a canviar. El matí encara serà estable, tot i que amb núvols prims ja generalitzats. De totes maneres, el mercuri s'enfilarà una mica als termòmetres i cap al migdia s'arribarà als 32 graus a Ponent. Serà aleshores quan apareixeran les primeres tempestes a la meitat occidental i, sobretot, al Pirineu i Prepirineu. Si bé, la pluja podria arribar fins a Lleida i la previsió és que s'estengui durant el dilluns.