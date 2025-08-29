29 de agost de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 30 i 31 d'agost

Arriben els últims dies d'estiu, aprofita'ls i consulta el llistat de propostes per a tots els gustos i edats

  • El carrer Valladolid ha guanyat el concurs de guarnits de les festes de Sants d'enguany -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 d’agost de 2025 a les 14:23

És oficial: s'acaba l'estiu. Aquest serà l'últim cap de setmana d'agost de la temporada d'estiu 2025 i, precisament per això, cal aprofitar-ho al màxim. Consulta el llistat que hem preparat des de Nació per als pròxims 30 i 31 d'agost.

Festes Majors de Sants

El barri de Sants encara la recta final de la Festa Major. Entre els actes destacats d'aquest cap de setmana hi ha la Diada Castellera i el correfoc, tant l'infantil com l'adult, que el dissabte 30 d'agost. Pel que fa a diumenge, que serà l'últim dia, es podrà veure el piromusical de cloenda a les 22 h al parc de l'Espanya Industrial. També podeu anar a veure els 11 carrers guarnits d'enguany.

Fet al Born

La fira Fet al Born, que dona a conèixer el talent i la singularitat del comerç de proximitat, es podrà visitar aquest dissabte i diumenge d'11 h a 20 h. Les botigues d'artesania i comerç local es concentraran al passeig del Born acompanyats de música en directe. Demostracions artístiques i essència del barri a cada parada.

Concert solidari pels infants amb càncer

El pròxim 31 d'agost, es pot anar a gaudir d'un bon concert solidari al Poble Espanyol que dona suport a les famílies amb infants amb càncer. Rock pels Xuklis participarà en una nova edició del festival Rock&Grill, una cita que reunirà amants del rock i la solidaritat amb dos concerts de tribut a Anthrax Metallica.

Plans amb criatures

Si busques plans en família, una bona opció és aprofitar que només queden uns dies perquè tanquin les piscines municipals descobertes. Al país en tenim 241, i són els refugis climàtics preferits de les criatures. Aquí et deixem un llistat de piscines descobertes familiars on podeu anar a refrescar-vos.

Concurs Internacional de Gossos d'Atura al Berguedà

Castellar de n'Hug, al Berguedà, celebra aquest diumenge la 61a edició del seu Concurs Internacional de Gossos d’Atura. La cita serà el diumenge, a partir de les 11 hores, al Prat del Castell. Per complementar l’esdeveniment, el municipi també viurà dues cites d’oci i cultura els dies previs. Aquest pla i més aquí.

Festa Major de Blancs i Blaus a Granollers

Continua la Festa Major de Blancs i Blaus a Granollers. Des del passat dissabte 23 d'agost i fins al diumenge 31, els carrers del municipi estan de festa i viuran més de 250 actes per a tots els públics. Consulta tota la programació aquí.

Festa major a Torredembarra i Cambrils

A la demarcació de Tarragona celebren les festes majors a Torredembarra i Cambrils, amb un conjunt de propostes que van des de la cultura popular als concerts passant pels castells i la gastronomia. Una altra opció és gaudir d'una visita guiada a la Séquia Major, un dels espais naturals més singulars del litoral tarragoní. Més plans a la zona aquí.

Et pot interessar