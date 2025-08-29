Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 30 i 31 d'agost

És oficial: s'acaba l'estiu. Aquest serà l'últim cap de setmana d'agost de la temporada d'estiu 2025 i, precisament per això, cal aprofitar-ho al màxim. Consulta el llistat que hem preparat des de Nació per als pròxims 30 i 31 d'agost.
Festes Majors de Sants
El barri de Sants encara la recta final de la Festa Major. Entre els actes destacats d'aquest cap de setmana hi ha la Diada Castellera i el correfoc, tant l'infantil com l'adult, que el dissabte 30 d'agost. Pel que fa a diumenge, que serà l'últim dia, es podrà veure el piromusical de cloenda a les 22 h al parc de l'Espanya Industrial. També podeu anar a veure els 11 carrers guarnits d'enguany.
Fet al Born
La fira Fet al Born, que dona a conèixer el talent i la singularitat del comerç de proximitat, es podrà visitar aquest dissabte i diumenge d'11 h a 20 h. Les botigues d'artesania i comerç local es concentraran al passeig del Born acompanyats de música en directe. Demostracions artístiques i essència del barri a cada parada.
Concert solidari pels infants amb càncer
El pròxim 31 d'agost, es pot anar a gaudir d'un bon concert solidari al Poble Espanyol que dona suport a les famílies amb infants amb càncer. Rock pels Xuklis participarà en una nova edició del festival Rock&Grill, una cita que reunirà amants del rock i la solidaritat amb dos concerts de tribut a Anthrax i Metallica.
Plans amb criatures
Si busques plans en família, una bona opció és aprofitar que només queden uns dies perquè tanquin les piscines municipals descobertes. Al país en tenim 241, i són els refugis climàtics preferits de les criatures. Aquí et deixem un llistat de piscines descobertes familiars on podeu anar a refrescar-vos.
Concurs Internacional de Gossos d'Atura al Berguedà
Castellar de n'Hug, al Berguedà, celebra aquest diumenge la 61a edició del seu Concurs Internacional de Gossos d’Atura. La cita serà el diumenge, a partir de les 11 hores, al Prat del Castell. Per complementar l’esdeveniment, el municipi també viurà dues cites d’oci i cultura els dies previs. Aquest pla i més aquí.
Festa Major de Blancs i Blaus a Granollers
Continua la Festa Major de Blancs i Blaus a Granollers. Des del passat dissabte 23 d'agost i fins al diumenge 31, els carrers del municipi estan de festa i viuran més de 250 actes per a tots els públics. Consulta tota la programació aquí.
Festa major a Torredembarra i Cambrils
A la demarcació de Tarragona celebren les festes majors a Torredembarra i Cambrils, amb un conjunt de propostes que van des de la cultura popular als concerts passant pels castells i la gastronomia. Una altra opció és gaudir d'una visita guiada a la Séquia Major, un dels espais naturals més singulars del litoral tarragoní. Més plans a la zona aquí.