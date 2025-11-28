Alerta per presència de salmonel·la en un tipus de carn picada venuda a Catalunya

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha advertit de la presència de Salmonel·la en un tipus de preparat de carn comercialitzat a Catalunya. L’avís fa referència, en concret, a un preparat de carn de pollastre tipus burger meat de la marca CONSUM.
⚠️ Alerta por presencia de Salmonella en preparado de carne burger meat de pollo.
🚫 No consumir.
▶️Nombre: Preparado de carne Burger meat de pollo.
▶️Marca: Consum.
▶️Lote: 2830 y 1671.
Fecha de caducidad: 01/12/2025 (ambos lotes).
📌https://t.co/ByUD3iCRvZ pic.twitter.com/ZuRIcYxUm0
— AESAN (@AESAN_gob_es) November 28, 2025
La incidència ha sorgit després que la mateixa empresa ho detectés, notificant immediatament el problema a les administracions. Consum ha publicat a la seva pàgina web un comunicat dirigit als clients en què informa de la retirada del producte: un preparat de carn burger meat de pollastre que ve en una safata de plàstic de 400 g, amb data de caducitat de 01/12/2025.
La distribució dels lots afectats s’ha fet, a més, a Andalusia, a Aragó, al País Valencià, a Castella-la Manxa i a Múrcia, però els lots perjudicats ja estan retirats dels supermercats afectats, segons confirma l’empresa.
Què fer si he menjat o he comprat un lot afectat?
Si has comprat aquest preparat de carn de pollastre i encara no l'has menjat, evita consumir-ho i tira'l a la brossa per evitar problemes de salut. Si, per contra, has ingerit el producte procedent d’aquests lots amb Salmonel·la i presentes símptomes com diarrea, vòmits, febre o mal de cap, és recomanable que acudeixis a un centre mèdic.