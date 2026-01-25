Almenys 34 ferits lleus per una fuita de monòxid de carboni al Club Poliesportiu Puigcerdà

Almenys 34 persones han resultat ferides lleus per una fuita de monòxid al Club Poliesportiu Puigcerdà, segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha desplaçat al lloc deu unitats. Una menor ha estat traslladada en estat lleu a l’Hospital de Cerdanya. La planta baixa i el primer pis del poliesportiu s’ha desallotjat de forma preventiva i el SEM està revisant unes 200 persones en una pista annexa. Els Bombers hi han desplaçat tres dotacions per revisar i prendre mesures de les instal·lacions. Protecció Civil ha situat en prealerta el pla Procicat.\r\n