Anunci masclista d'un moble a Leroy Merlin: «Ideal per a dones i principiants»

Anunci d'una altra època el que s'ha viralitzat a través de xarxes socials. Es tracta de la informació sobre un moble que apareix al web de Leroy Merlin i que ven i distribueix la marca "La vie à la Maison". I és que en les característiques del producte s'explica que és fàcil de muntar amb una frase final de contingut masclista: "És senzilla i pràctica, ideal per a dones i principiants".
La descripció l'ha compartit el compte d'X (abans Twitter) @etfelicitofill i aquest diari ha comprovat que encara apareix a la informació del producte a la web de Leroy Merlin. Es tracta del moble que es ven sota el nom "Estante de almacenamiento de escritorio de doble capa, estante de almacenamiento público multifuncional, fácil de montar" i que apareix rebaixat un 46%, de 82 a 43,8 euros.
L'anunci apunta que el moble és fàcil de netejar i resistent a les taques. També apunta que els forats estan perforats prèviament i que només cal collar els caragols amb un tornavís i aparellar els components. "És senzilla i pràctica, ideal per a dones i principiants", conclou, després d'explicar el fàcil muntatge.
Que la descripció és de contingut masclista queda prou clar. El dubte és si el culpable és la marca que ven i envia el producte, que és "La vie à la Maison", o bé Leroy Merlin. Cal tenir en compte que la cadena de mobles només ofereix aquest producte a través de la web, ni en botigues ni per telèfon, cosa que posa en dubte de qui és la responsabilitat de les descripcions.