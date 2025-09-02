Cinc vaixells de la Flotilla tornen enrere per segon cop

Cinc dels vaixells de la Global Sumud Flotilla van haver de tornar dilluns a la nit per seguretat a causa de les "condicions meteorològiques extremes", segons ha informat l'organització, que ha confirmat que tots els tripulants estan fora de perill i que la missió continua.
"Quan els petits vaixells civils han de fer la feina que els governs no han fet, navegant per trencar el setge i posar fi al genocidi, reptes com aquests són habituals", remarca la Flotilla, que insisteix que si els governs "còmplices" enviessin els seus vaixells, aquesta responsabilitat no recauria sobre gent corrent.
Un dels membres de la Flotilla, el periodista Yusuf Omar, ha explicat en un missatge a Instagram que "molts dels vaixells han perdut la ràdio i internet" i que alguns d'ells només tenen contacte visual: "No és un bon inici per a la Flotilla", ha dit. "Mantenim el nostre compromís d'arribar a Gaza, d'unir-nos als vaixells que surten de Tunis, Grècia i Itàlia", encara confien els organitzadors.
La Flotilla va sortir aquest diumenge des del Moll de la Fusta de Barcelona amb unes 300 persones, entre les quals hi ha l'activista Greta Thunberg o l'exalcaldessa de la capital catalana Ada Colau. Ara bé, els activistes van haver de tornar hores després per males condicions de negociació. Amb tot, van tornar a sortir al voltant de les 19 hores d'aquest diumenge, però alguns dels vaixells han hagut de tornar per segona vegada.
Hi haurà ampliació.