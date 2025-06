Aquest dilluns 9 de juny és una data assenyalada en molts calendaris municipals de Catalunya, tot i que no és una festa general arreu del país. Es tracta de la segona Pasqua, també coneguda com a Pasqua Granada, una festivitat d'origen religiós que encara es manté com a festiu local en diversos municipis catalans. Ara bé, no és un festiu obligatori arreu: depèn de cada ajuntament decidir si aquesta data forma part del seu calendari laboral festiu.

Què se celebra a la segona Pasqua?

La segona Pasqua és una festa cristiana que se celebra 50 dies després del Diumenge de Resurrecció, coincidint amb la festivitat de Pentecosta. En la tradició cristiana, aquest dia commemora la vinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols, un esdeveniment considerat l'inici de l'activitat evangelitzadora de l'Església.

Tot i que la Pentecosta se celebra en diumenge (enguany, el 8 de juny), la segona Pasqua cau l'endemà, dilluns 9 de juny, i és aquest dia el que alguns municipis han triat com a festa local.

D'on ve la tradició?

La celebració de la segona Pasqua té arrels profundes en la cultura catalana. Fins fa unes dècades, era una festa oficial a tot Catalunya, però amb la reforma del calendari laboral, es va eliminar com a dia festiu general. No obstant això, molts municipis van decidir mantenir-la com a una de les dues festes locals que els ajuntaments poden escollir anualment.

Una de les celebracions més emblemàtiques d’aquesta data és l’Aplec del Dilluns de Pasqua Granada a Montserrat, on centenars de persones es desplacen a la muntanya per passar el dia en família, fer pícnic i participar en actes religiosos i populars.

Per què a alguns llocs és festa i a d'altres no?

La clau es troba en la configuració del calendari laboral a Catalunya, on cada municipi pot triar dues festes locals a més de les dotze festes fixades pel calendari laboral oficial. Això vol dir que la segona Pasqua no és una festa nacional ni autonòmica, sinó que són els ajuntaments els qui decideixen si volen fer-la festiva dins del seu territori.

En aquest context, alguns ajuntaments opten per fixar la segona Pasqua com a dia festiu, mentre que d'altres prefereixen escollir altres jornades, com la festa major o una diada local específica. Això explica per què el 9 de juny és festiu a ciutats com Barcelona, Badalona o l'Hospitalet de Llobregat, però dia laborable a llocs com Girona, Lleida o Reus.

Com saber si és festa al teu municipi?

La millor manera de confirmar si aquest dilluns 9 de juny és festiu al teu municipi és consultar el calendari laboral oficial del teu ajuntament o de la Generalitat. Per fer-ho més fàcil, hem elaborat un mapa amb tots els municipis catalans que fan festa per la segona Pasqua. Així, abans de fer plans per al cap de setmana, assegura’t de si tindràs un dilluns de descans (amb pont!)... o et tocarà anar a treballar.