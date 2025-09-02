Atac vandàlic contra la botiga del Barça pels patrocinis del club amb el Congo i Spotify

El grup d'activistes Futuro Vegetal ha tornat a fer un acte vandàlic a la ciutat de Barcelona. Diumenge van tirar pols pintada contra una columna de la Sagrada Família i avui pintura vermella contra la façana de la botiga del FC Barcelona, al passeig de Gràcia. El motiu de l'atac d'avui són, segons Futuro Vegetal, els patrocinis de l'entitat blaugrana amb Spotify i el Congo.
En una publicació a X, el grup d'activistes explica que Spotify va liderar una ronda de finançament de gairebé 700 milions d'euros en una startup que desenvolupa tecnologia militar utilitzada pel govern israelià al genocidi palestí. Spotify és el patrocinador més important del club blaugrana. Donarà nom al Camp Nou i apareix a la part frontal de la samarreta.
Sobre el patrocini del club amb el Congo en fan aquesta valoració: "És una vergonya que el Futbol Club Barcelona col·labori amb un govern que perpetua el cicle de violència contra la seva pròpia població per interessos neocolonials". I tanquen la publicació amb un contundent missatge: "Barcelona FC, Genocida". El Barça va arribar aquest estiu a un acord amb el país africà per portar el seu nom a la part del darrere de les samarretes d'entrenament.
Atac a la Sagrada Família
El passat diumenge, activistes del mateix grup de Futuro Vegetal van tirar pols pintada contra la façana de la Sagrada Família per reclamar mesures contra el canvi climàtic. Tal com van explicar a les xarxes, demanen als diversos governs d'Espanya una reacció i critiquen la gestió dels incendis d'aquest estiu.
Al vídeo, que van compartir a xarxes, es pot veure com els membres de seguretat de la basílica fan fora el parell d'activistes que intentaven fer les pintades. Tot i això, una columna va quedar lleugerament pintada de vermell. Les dues detingudes van ser posades en llibertat, però amb una multa de 600 euros.