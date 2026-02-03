Barcelona allarga la suspensió de la zona de baixes emissions per la situació «inacceptable» de Rodalies

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, signarà aquest dimarts el decret per mantenir la suspensió de la zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat, donant compliment a la petició del Govern de la Generalitat, per la situació "inacceptable" de Rodalies. El màxim responsable del consistori barceloní ho ha explicat en una atenció als mitjans, durant la seva visita a les obres de l'escola bressol municipal Casernes, a Sant Andreu. Collboni ha afegit que Barcelona manté i augmenta els informats desplegats des de l'Ajuntament a 10 estacions de la ciutat. L'alcalde ha defensat les "mesures excepcionals però necessàries" per afrontar una situació "excepcional", en referència a la crisi de Rodalies. Collboni ha apuntat que la mobilitat municipal de metro i busos funciona amb normalitat.\r\n